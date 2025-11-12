USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 11.11.2025.
Presa di servizio entro mercoledì 5 novembre 2025.
DECIMO TURNO DI NOMINE DEL 11.11.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024
Disponibilità per IL DECIMO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – A.S. 2025 -26.
Allegati
Classi di concorso restituite con il DECIMO turno di nomine
Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche personale docente della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia.
Restituzione ulteriori posti graduatorie esaurite per totale scorrimento, all’esito del DECIMO turno di supplenze.
Allegati
.
.
.
.
.
.
.
.