GPS. Seconda serie di FAQ del MIM

65. Sono risultato idoneo in uno dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi in base al DM 206/2023 (concorsi PNRR), ma non sono stato inserito in Graduatoria di Merito, essendo solo idoneo oltre la soglia del 30%. Nel concorso ho, però, raggiunto la soglia di idoneità all’insegnamento della lingua inglese. Posso dichiarare nella domanda di aggiornamento GPS l’idoneità alla lingua inglese?

Sì, potranno compilare l’apposita sezione anche gli aspiranti non vincitori che abbiano superato il Concorso ordinario e che siano risultati idonei alla prova di inglese.

66. Nel biennio precedente ero iscritto negli elenchi aggiuntivi e ora vorrei iscrivermi nella I fascia, ma il sistema mi prospetta l’aggiornamento della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Quindi devo prima procedere alla cancellazione della vecchia domanda?

No, non occorre cancellare la precedente graduatoria al fine inserirla nuovamente, perché questo comporterebbe di dover reinserire e rivalutare tutti i titoli, mentre con la funzione “aggiornamento” potranno essere dichiarati e valutati soltanto i nuovi titoli. Il termine “aggiornamento” è da intendersi quale modalità tecnica creata per agevolare la compilazione dell’istanza, poiché permette l’attualizzazione della graduatoria al nuovo biennio mantenendo tutti i titoli a suo tempo presentati, in quanto già associati alla corretta tabella di valutazione. Occorre solo inserire gli eventuali nuovi titoli.

Tale operazione comporterà quindi l’inserimento “a pettine” nella I fascia delle GPS. Pertanto, in caso di cancellazione, si invita a ripristinare la graduatoria già valutata riverificando, per conferma, tutti i titoli precedentemente dichiarati e inserendo ex novo quelli eventualmente non presenti.

67. Ero già inserito nelle GPS 2024, ora devo procedere con l’aggiornamento ed inserire ex novo un’altra classe di concorso. Per quest’ultima devo dichiarare nuovamente i servizi già inseriti nelle GPS 2024? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2024?

No, i servizi (punto C delle tabelle di valutazione) già inseriti varranno anche per la nuova graduatoria richiesta, anche se la tabella di valutazione di riferimento non è fra quelle già utilizzate nel 2024. Infatti, i servizi espressi saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste. Devono, ovviamente, in ogni caso, essere aggiunti i nuovi.

68. Ero già inserito nelle GPS 2024, ora devo procedere con l’aggiornamento ed inserire ex novo un’altra classe di concorso. Per quest’ultima devo dichiarare nuovamente i titoli culturali già inseriti nelle GPS 2024? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2024?

I titoli culturali (punto B delle tabelle di valutazione) devono essere dichiarati ex novo solo se la nuova graduatoria richiesta appartiene a diversa tabella di valutazione. Infatti, i titoli dichiarati saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste afferenti alla stessa tabella di valutazione. Devono, ovviamente, in ogni caso essere aggiunti i nuovi titoli. Per la valutazione delle certificazioni informatiche si rinvia alle FAQ 69 e seguenti.

69. Come si valutano le certificazioni informatiche? Cosa accade per quelle già presentate e valutate nei bienni precedenti? È prevista la cumulabilità tra i vecchi punteggi e i nuovi punteggi?Le certificazioni già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le Tabelle allegate alla O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, fino a un massimo di 2 punti.

Per quanto riguarda i titoli da inserire ex novo, sono riconoscibili esclusivamente le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu; secondo le nuove Tabelle allegate all’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, le certificazioni informatiche sono valutabili per un massimo di 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti nei bienni precedenti.

Qualora i titoli dichiarati comportino un punteggio eccedente il massimo consentito, il Sistema Informativo lo ricondurrà a 4.

In caso di dubbi sulla valutabilità del proprio certificato, l’aspirante potrà verificarne la validità ed il riconoscimento consultando la pagina web ufficiale di Accredia dedicata alle certificazioni digitali, al seguente link

https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_digcomp_remote.jsp?ID_LINK=2819&area=310

70. Nel biennio 2024/25 2025/26 ero già inserito in una tabella (esempio A/3) e avevo dichiarato alcune certificazioni informatiche. Ora aggiungo una nuova classe di concorso sempre di tabella A/3. Quelle certificazioni informatiche (trattandosi della medesima tabella) potranno essere valutate sul nuovo insegnamento?

SI’

71. Mi sono inserito negli elenchi aggiuntivi per l’a.s.2025/26. Ora produco domanda di iscrizione in I fascia. Le certificazioni informatiche già possedute e dichiarate in occasione dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi potranno valere anche per la I fascia?

SI’

72. Nel biennio precedente ero inserito in II fascia. Adesso, per il medesimo insegnamento, avendo conseguito l’abilitazione, mi iscriverò in I fascia. Le certificazioni informatiche già possedute e dichiarate in occasione del precedente inserimento in II fascia potranno valere anche per la I fascia?

SI’. La valutazione delle certificazioni informatiche già effettuata in seconda fascia sarà mantenuta per la I fascia. Dette certificazioni e i punteggi relativi non saranno visualizzabili in fase di compilazione dell’istanza, in quanto saranno gestite direttamente dagli uffici territoriali in fase di valutazione, dopo la chiusura delle istanze, in vista della produzione della graduatoria.

73. La Tabella A2 prevede che nelle GPS di II fascia della scuola primaria e dell’infanzia il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria?

No, a meno che sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2026/2028 (vedasi FAQ n. 56).

74. È valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?

Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.

Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.

75. Sono uno studente che sta concludendo il proprio percorso di laurea e contemporaneamente sta frequentando il percorso abilitante, come previsto dal DPCM 4/8/2023. Considerato che non riuscirò a laurearmi entro il 16 marzo ma sicuramente entro il 30 giugno, data in cui avrò anche conseguito l’abilitazione, in quale fascia GPS posso inserirmi?

L’aspirante può chiedere l’inserimento con riserva nella I fascia in attesa di conseguire la Laurea e l’abilitazione. Il mancato conseguimento di entrambi i titoli entro il 30 giugno o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento, comporta la decadenza dalla graduatoria.

76. L’ateneo presso il quale svolgerò il percorso abilitante di cui al DPCM 4/08/2023 non ha ancora aperto le iscrizioni. Posso comunque iscrivermi con riserva in I fascia?

Sì, per iscriversi con riserva in I fascia, in attesa di conseguimento del titolo occorre che il medesimo sia conseguito entro il 30 giugno; non rileva a tal fine che l’iscrizione al corso intervenga successivamente alla data di scadenza dell’istanza di iscrizione in I fascia

77. Sono un insegnante tecnico pratico. Nel precedente biennio ero incluso sul sostegno di secondo grado e avevo dichiarato l’ulteriore titolo di abilitazione ai sensi della TAB7 B.1 o TAB8 B.1 per una classe di concorso di tabella B. In base alla nuova TAB/5, mi spetta il punteggio premiale anche in TAB7-B.1 o TAB8 B.1?

Quest’anno la TAB5 prevede anche un punteggio premiale nella sezione A2; tale punteggio aggiuntivo viene recepito automaticamente nel titolo TAB7 B.1 o TAB8 B.1.

ATTENZIONE: Il punteggio viene recepito nel caso in cui la graduatoria di TAB7 o di TAB8 venga aggiornata dall’aspirante. Nel caso in cui l’aspirante non preveda di dichiarare ulteriori titoli su TAB7/TAB8 o non preveda di dichiarare nuovi servizi, dovrà accedere alla graduatoria di TAB7/TAB8 e salvare la sezione del titolo di accesso, anche senza apportare modifiche. Questo consentirà al sistema di recepire sull’ulteriore titolo di abilitazione, TAB7 B.1 o TAB8 B.1, il punteggio aggiuntivo A2 di TAB5.

78. Nell’iscrivermi in II fascia mi sono accorto che non sono in possesso di alcuni CFU necessari affinché il mio titolo di studio possa rientrare tra i titoli di accesso all’insegnamento, come previsto dal D.P.R. 19/2026 e successivi aggiornamenti. Tuttavia, ho conseguito un master nel cuipiano di studio sono compresi i CFU mancanti. Posso farli valere ai fini dell’iscrizione in graduatoria?

Sì, purché il percorso che integra i CFU mancanti nel titolo di studio di accesso sia stato completato ovvero siano certificati gli esami sostenuti.

79. Ho recentemente acquisito un titolo che dà diritto alla riserva dei posti ex L. 68/1999. Posso farlo valere per l’iscrizione in GPS?

Sì, purché alla data di scadenza delle istanze si risulti iscritti negli appositi elenchi dei centri provinciali per l’impiego. In mancanza di iscrizione in tali elenchi, in quanto già occupati, occorre aver presentato in precedenza la documentazione richiesta.

80. Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile nazionale” o “Servizio civile universale”?

No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, che hanno carattere volontario. Pertanto, nella sezione relativa alla riserva dei posti potranno essere dichiarati soltanto il servizio civile universale ed il servizio civile nazionale di cui l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, allegando l’apposita attestazione. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’adeguata autocertificazione.

Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, invece, sono interamente valutabili nella sezione dei servizi, purché prestati in costanza di nomina.

81. Sono in possesso di un master conseguito all’estero. Quale procedura devo seguire per ottenerne la valutazione quale titolo ulteriore, ai sensi del DPR 189/2009?

L’ istanza di riconoscimento del titolo non può essere prodotta dall’interessato; sarà l’Ufficio, in fase di valutazione, a interloquire direttamente con la competente Direzione generale dell’internazionalizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca. A tal fine, l’interessato dovrà allegare il titolo e la relativa documentazione nella sezione “Allegati” della domanda di iscrizione.

Qualora la documentazione ecceda la dimensione massima di 2 Mb, potrà essere trasmessa via PEC all’Ufficio scolastico della provincia per la quale si chiede l’inserimento in GPS.

Per quanto riguarda la dichiarazione del titolo nell’istanza di iscrizione in GPS, non essendo previsti appositi campi in cui indicare che il titolo è in attesa di riconoscimento, l’aspirante dovrà valorizzare il campo “selezionare per indicare il titolo conseguito all’estero” e compilare gli altri campi obbligatori secondo le seguenti indicazioni:

Ente che ha riconosciuto il titolo: Indicare “In attesa di riconoscimento ex DPR 189/2009”;

Data del documento di riconoscimento: Indicare la data di presentazione dell’istanza di iscrizione in GPS;

Numero dell’atto: valorizzare con zero (0)

