GPS sostegno 2026-28, le due fasce

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 22.2.2026.

Graduatorie provinciali per le supplenze di sostegno, esistono due fasce

e dalla prima fascia si può anche entrare in ruolo. Le graduatorie uniche incrociate.



Una aspirante supplente per il prossimo biennio 2026-2028 ci chiede se può inserirsi nelle GPS per il sostegno e, in caso affermativo, quali sarebbero i requisiti per entrare nelle GPS per gli insegnamenti ADMM o ADSS.

Graduatorie provinciali per le supplenze

Leggendo attentamente l’art. 3 dell’OM 27 del 16 febbraio 2026, comprendiamo quali sono i requisiti per l’accesso alle fasce riferite alle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze). In particolare al comma 8 del suddetto articolo, è esplicitato che le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate:

la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico precedente a quello di presentazione dell’istanza per l’inclusione nelle GPS abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado ai sensi dell’articolo 11, comma 14, della Legge 124/1999 e che siano in possesso:

i. per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di studio abilitante;

ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Graduatorie uniche incrociate

Per le nomine di supplenza per i posti di sostegno, le convocazioni da Gae e GPS possono riguardare anche gli aspiranti supplenti inseriti nelle varie fasce delle suddette graduatorie ma che non abbiano il titolo di specializzazione su sostegno e non si trovino nemmeno nella seconda fascia sostegno delle GPS, ma che fanno parte delle cosiddette graduatorie uniche incrociate. In buona sostanza il sistema informatizzato, in modo automatico e nel rispetto della graduatoria e fascia di appartenza dell’aspirante supplente, dispone una graduatoria incrociata tra le graduatorie dei posti comuni per consentire le supplenze sui posti di sostegno.

L’acronimo utilizzato dagli uffici scolastici per le suddette graduatorie è GUI (Graduatorie Uniche Incrociate). Il sistema genera tre tipologie di GUI:

GUI delle GaE; GUI delle GPS I fascia; GUI delle GPS II fascia.

GPS prima fascia sostegno

Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie GaE e GM per le assunzioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 dovessero residuare ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, per mancanza di aspiranti, tali posti sarebbero messi a dispozizione per le immissioni in ruolo dai futuri elenchi regionali e a seguire dalle GPS I fascia sostegno. In caso di ulteriori residui di posti, si passerebbe alla procedura della mini call veloce.

GPS sostegno 2026-28, le due fasce

