di Maria Francesca Massa, Scuola in Forma, 20.3.2023.

L’inclusione a pettine nelle GPS sostegno solleva anche il dubbio sulla provincia di permanenza o di inserimento.

Nella bozza del decreto sottoposta dal MIM al CSPI (Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione) prevista l’apertura di una finestra temporale per la presentazione della domanda di inclusione negli elenchi aggiuntivi sul sostegno di I fascia delle GPS a partire dalle ore 9:00 del 12 aprile alle ore 14:00 del 27 aprile 2023 . Questo il momento importante per la scelta della provincia , ma non per tutti sarà possibile. Il servizio non prevede l’inoltro di presentazione di domanda di cancellazione da un elenco provinciale per passaggio ad altro; prevista però cancellazione dalla seconda fascia GPS di inserimento . Vediamo i dettagli.

GPS elenchi sostegno, scelta provincia solo se primo inserimento

È importante sapere che la scelta della provincia all’atto della compilazione dell’istanza di inclusione negli elenchi sul sostegno deve essere effettuata da tutti gli aspiranti ma con una differenza sostanziale: se il docente è già inserito nelle GPS per altra classe di concorso, non potrà modificare la propria scelta di provincia; diversamente dall’aspirante di primo inserimento che potrà indicare la provincia che preferisce non avendone indicato una in precedenza.

La motivazione della mancata modifica della provincia è da rilevarsi nella specificità stessa degli elenchi, ‘aggiuntivi’ per l’appunto, che permettono l’inserimento a pettine nelle GPS anche se queste, in aggiornamento ufficiale, sono nel 2024. La finestra temporale del prossimo aprile consente agli aspiranti che conseguiranno il titolo di abilitazione all’insegnamento per una cdc o il titolo di specializzazione sulle attività didattiche sul sostegno con il TFA sostegno, di non perdere un anno in attesa della riapertura delle GPS ma di poter, fin da subito, ricevere proposte di incarichi di supplenza a tempo determinato.

GPS sostegno, cancellazione dalla II fascia della stessa classe di concorso

Le GPS (Graduatorie provinciali per le supplenze), di durata biennale, si sono infatti chiuse il 31 maggio scorso, con durata dunque 2022/24. E solo nel 2024, con l’aggiornamento delle GPS, gli aspiranti potranno inserire nella propria istanza una nuova provincia, cambiarla, modificarla a proprio piacimento, aggiornare titoli e servizio svolto durante i due anni di aggiornamento; la stessa procedura è valida per la richiesta di validazione di titoli e servizio non ancora dichiarati, anche se svolti negli anni dei precedenti aggiornamenti.

Ma al momento, gli aspiranti docenti già inclusi nelle GPS 2022/24 non possono fare domanda di inclusione nell’elenco aggiuntivo di provincia differente da quella di inserimento. Non è nemmeno previsto che l’aspirante già presente nelle Graduatorie provinciali per le supplenze inoltri domanda di cancellazione da una provincia per presentare domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi di altra provincia. È importante tener presente che, con l’inclusione in prima fascia degli elenchi aggiuntivi, avviene la cancellazione dalla II fascia GPS della stessa cdc. Naturalmente ciò non costituisce perdita di chance in quanto le proposte di convocazione per supplenze prevedono la priorità della prima fascia.

GPS elenchi aggiuntivi, sindacati chiedono incontro tecnico con il MIM

In materia di inclusione negli elenchi aggiuntivi sul sostegno, le organizzazioni sindacali UIL Scuola RUA, FLC CGIL, Cisl Scuola, SNALS Confsal e GILDA Unams, con la pubblicazione di una nota congiunta indirizzata al Ministero dell’Istruzione e del Merito hanno richiesto la convocazione di un incontro tecnico entro il termine del corrente mese.

I rappresentanti dei maggiori sindacati scuola hanno evidenziato numerose criticità che necessitano di una urgente risoluzione prima dell’apertura del servizio di inoltro delle istanze. Tra queste, particolare rilevanza assume la richiesta di un approfondimento tecnico sul software in dotazione alle istituzioni scolastiche per l’applicazione delle sanzioni connesse all’art. 14 dell’Ordinanza Ministeriale 112/2022.

Ma non solo. Le organizzazioni sindacali richiedono un incontro tecnico al Ministero dell’Istruzione e del merito e alla Direzione Generale in materia di servizi informativi e l’efficientamento delle procedure con cui le scuole comunicano agli USP i posti disponibili in organico di diritto e di fatto ai fini delle proposte di incarichi a tempo determinato. I sindacati denunciano la presenza di procedure differenti nella comunicazione delle cattedre disponibili oltre ad aver riscontrato ‘una generale mancanza di formazione del personale coinvolto in queste procedure’.