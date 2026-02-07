GPS, togliere la riserva del servizio civile

di Sabrina Maestri, Scuola in Forma, 6.2.2026.

Non c’entra nulla con l’insegnamento: cresce il malcontento tra gli aspiranti i

ntorno alla riserva del 15% per il servizio civile nelle GPS.

In vista della riapertura delle Gps gli aspiranti continuano a discutere sulla riserva prevista a favore del servizio civile, universale e nazionale, pari al 15% dei posti disponibili. Fin da subito, a partire dallo scorso aggiornamento, quando il focus era stato posto solo sul servizio civile universale, si era già acceso il malcontento all’interno dei precari. La ‘querelle’ si è poi intensificata quando, all’atto pratico, molti aspiranti sono rimasti penalizzati in quanto scavalcati da ‘riservisti’ con punteggio inferiore. Il problema si ripresenta anche con l’imminente aggiornamento delle graduatorie, quando nella riserva del 15% rientreranno anche gli aspiranti in possesso di attestato di servizio civile nazionale.

Fa ancora discutere la riserva del servizio civile

La riserva legata al completamento del servizio civile universale e nazionale è rivolta a tutti gli ambiti pubblici, inclusa quindi anche la scuola statale. Molti aspiranti hanno però da sempre obiettato ‘l’ingiustizia’ di un tale riconoscimento in un ambito in cui il servizio civile non sembrerebbe avere attinenze. “Non c’entra nulla con l’insegnamento”, è la principale obiezione sollevata. Tra l’altro, a seguito di alcuni ricorsi giurisdizionali, al servizio civile è stato anche riconosciuto un punteggio nelle Gps, al pari di un qualsiasi altro servizio scolastico. Anche questo risvolto ha aggiunto ulteriore malcontento.

La ‘querelle’ si sta spingendo fino al punto di richiedere di togliere la riserva del servizio civile (sebbene non vi siano aperture in questo senso dal Ministero) dai concorsi scolastici oltre che dalle Gps. Ad essere lamentata è l’assenza di meritocrazia nel momento in cui i posti vengono ‘sottratti’ a chi vanta un punteggio maggiore nelle graduatorie dei vincitori o delle Gps.

