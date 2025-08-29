USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 29.8.2025.
PRIMO TURNO NOMINE DEL 29.08.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO E DEL PERSONALE EDUCATIVO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024
Allegati
Disponibilità di ogni ordine e grado A.S. 2025/2026 per conferimento supplenze a tempo determinato
Si pubblicano le disponibilità di ogni ordine e grado A.S. 2025/2026 per conferimento supplenze a tempo determinato
Allegati
