USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 15.12.2025.
Presa di servizio entro martedì 16 dicembre 2025.
15° TURNO DI NOMINE DEL 15.12.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024
Si pubblica all’albo pretorio di quest’ufficio il bollettino per il 15° turno di nomine del 15.12.2025 di cui all’oggetto.
Disponibilità per il 15° TURNO DI SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – A.S. 2025-26.
Si pubblicano le disponibilità per il 15° turno di supplenze del personale docente.
