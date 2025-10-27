Graduatorie provincialiInsegnanti Autore: - 27 Ottobre 2025 / 14 : 40
Commenti disabilitati su GPS Venezia, 8° turno di nomine e posti disponibili

GPS Venezia, 8° turno di nomine e posti disponibili

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 27.10.2025.

Presa di servizio entro martedì 28 ottobre 2025.

Gilda Venezia

OTTAVO TURNO DI NOMINE DEL 27.10.2025: Individuazione aventi titolo alla stipula di contratti a tempo determinato su POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO PERSONALE DOCENTE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE) e nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia, costituite in attuazione dell’O.M. n. 88/2024

turno di nomine del 27.10.2025 di cui all’oggetto.

.

.

Disponibilità per l’ OTTAVO TURNO SUPPLENZE DEL PERSONALE DOCENTE – A.S. 2025 -26

 

Le disponibilità per l’ottavo turno di supplenze del personale docente.

Allegati

.

.

.

.

.

.

.

.

GPS Venezia, 8° turno di nomine e posti disponibili ultima modifica: 2025-10-27T14:40:34+01:00 da
Tags:, , , , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams



Sito realizzato da Gilda Venezia