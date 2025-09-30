USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 30.9.2025.

Restituzione posti graduatorie esaurite per totale scorrimento.

Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche PERSONALE DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO e PERSONALE EDUCATIVO, per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia. Restituzione posti graduatorie esaurite per totale scorrimento – IV TURNO DI NOMINE

Allegati m_pi.AOOUSPVE.REGISTRO UFFICIALE(U).0013099.30-09-2025 (320 kB) – 4 download

AS2A (35 kB) – 4 download

AM48 (34 kB) – 4 download

AI56 (35 kB) – 4 download . . . . . . .

GPS Venezia, classi di concorso esaurite dopo il 4° turno di nomine

