Graduatorie provincialiInsegnanti Autore: - 30 Settembre 2025 / 14 : 09
Commenti disabilitati su GPS Venezia, classi di concorso esaurite dopo il 4° turno di nomine

GPS Venezia, classi di concorso esaurite dopo il 4° turno di nomine

USR  per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 30.9.2025.

CLASSI DI CONCORSO RESTITUITE IV TURNO DI NOMINE

Restituzione posti graduatorie esaurite per totale scorrimento.

Gilda Venezia

Supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche PERSONALE DOCENTE SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO e PERSONALE EDUCATIVO,  per gli aspiranti inclusi nelle GRADUATORIE PROVINCIALI SUPPLENZE (GPS) di I (prima) e II (seconda) fascia della provincia di Venezia. Restituzione posti graduatorie esaurite per totale scorrimento – IV TURNO DI NOMINE

Allegati

.

.

.

.

.

.

.

 

GPS Venezia, classi di concorso esaurite dopo il 4° turno di nomine ultima modifica: 2025-09-30T14:09:36+02:00 da
Tags:, , ,
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl