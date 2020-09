GPS Venezia. Elenco degli esclusi

USR per il Veneto, U. A.T. I di Venezia, 2.9.2020.

Comunicazione dell’Ufficio I – Sezione Personale Docente: si comunica che all’Albo Pretorio di questo Ufficio Ambito Territoriale di Venezia è pubblicato il dispositivo di ai sensi dell’art 7 comma 8 dell’Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, degli aspiranti indicati dalle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, per non essere in precedenza inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.