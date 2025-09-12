USR per il Veneto, Ufficio I, A.T. di Venezia, 12.9.2025.

Si fa seguito alle note di questo Ufficio prot. 12027 del 10.09.2025 e 12108 del 11/09/25, con le quali sono stati pubblicati gli esiti dell’individuazione degli aventi titolo alle proposte di assunzione a tempo determinato per l’anno scolastico 2025/26 per le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. a) e b) dell’O.M. n. 88/2024, con decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva presa di servizio.

In relazione agli esiti delle nomine sopra indicate, facendo seguito a quanto già pubblicato al link https://venezia.istruzioneveneto.gov.it/20250901_32403/ , si comunica che risultano esaurite le seguenti ulteriori graduatorie, in merito alle quali le SS.LL. potranno procedere con il conferimento di supplenze dalle proprie graduatorie d’istituto relativamente ai posti disponili allo stato sussistenti, che vengono pertanto restituiti, e per quelli che si renderanno disponibili successivamente:

GPS PRIMA E SECONDA FASCIA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: A028

L’Ufficio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

GPS Venezia: le graduatorie esaurite dopo il 2° turno

