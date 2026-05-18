Graduatorie concorso PNRR3: quando verranno pubblicate e cosa aspettarsi

di Carlo Maria Giordana, Scuola Link , 18.5.2026

Tutti gli aggiornamenti sulle graduatorie concorso PNRR3, i posti disponibili per vincitori e idonei e le assunzioni per l’anno 2026/2027

L’attesa per la pubblicazione delle graduatorie concorso PNRR3 sta crescendo tra le decine di migliaia di candidati che hanno completato le prove selettive. Questa procedura mira a stabilizzare il personale docente in Italia, coprendo le cattedre vacanti attraverso una selezione meritocratica volta a rinnovare il sistema scolastico nazionale.

Tempistiche e pubblicazione delle graduatorie concorso PNRR3

“Perché alcune graduatorie di merito di concorso, pur essendo concluse le procedure da alcune settimane, non sono ancora state pubblicate? Le graduatorie di merito vengono pubblicate quando il Ministero dà l’avvio definitivo alle relative pubblicazioni e quando sono state completate tutte le attività amministrative e burocratiche necessarie. Secondo le informazioni disponibili, salvo casi specifici legati a criticità particolari, le graduatorie di merito dovrebbero essere pubblicate entro il mese di giugno, in modo da poter essere utilizzate per le immissioni in ruolo dell’anno scolastico 2026/2027.” Gli uffici del Ministero dell’Istruzione accelerano per le imminenti immissioni in ruolo del nuovo anno scolastico.

Suddivisione dei posti disponibili e quote di riserva

Il bando di concorso copre 58.135 posti per i vincitori, a cui si aggiunge il 30% di idonei. I contingenti ufficiali stabiliti sono:

30.759 cattedre per la scuola secondaria ;

; 27.376 posti a infanzia e primaria ;

; 50.866 posti per il posto comune ;

; 7.269 posti destinati al sostegno. I dati definitivi si verificheranno solo alla pubblicazione dei risultati.

Modalità di assunzione per il personale docente

Le future immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2026/2027 seguiranno le regole della procedura ordinaria, attingendo dalle liste delle graduatorie concorso PNRR3 nei limiti dei contingenti autorizzati. I posti esatti non sono ancora determinati. Le nomine avverranno secondo le disponibilità effettive, garantendo la stabilità della cattedra e la continuità.

Graduatorie concorso PNRR3: quando verranno pubblicate e cosa aspettarsi

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