Graduatorie di istituto: il punteggio della continuità

di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 22.3.2026.

Graduatorie di Istituto per individuazione dei docenti perdenti posto,

il punteggio di continuità del servizio ha un notevole peso specifico.

Il docente X che è titolare nella scuola A dall’anno scolastico 2012/2013, senza mai avere ottenuto trasferimento o assegnazione provvisoria in altra scuola, ci chiede quanti punti di continuità di servizio avrà nella graduatoria interna di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto. Il docente X ci spiega anche che prima del 2012/2013, anno in cui è stato trasferito nella scuola A, ha prestato servizio da titolare nella scuola B dello stesso Comune in cui si trova la scuola A, per tre anni scolastici consecutivi, ovvero è stato titolare nella scuola B, per la medesima classe di concorso e tipologia di posto, negli anni scolastici 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.

Risposta del questito del docente X

Bisogna specificare che l’anno in corso, ovvero l’anno scolastico 2025/2026, non viene considerato valido per il’anzianità del servizio e per la continuità del servizio nella scuola e nel comune, per quanto riguarda la formulazione delle graduatorie di Istituto per l’individuazione dei docenti perdenti posto 2026/2027. Quindi, calcolando che dal 2012/2013 al 2024/2025 il docente X ha svolto 13 anni di servizio continuativi senza soluzione di continuità, avrà acquisito 70 punti di continuità del servizio nella scuola A.

In particolare il punteggio si calcola nel seguente modo:

ANNO SCOLASTICO SCUOLA PUNTEGGIO 2012/2013 A 4 2013/2014 A 4 2014/2015 A 4 2015/2016 A 5 2016/2017 A 5 2017/2018 A 6 2018/2019 A 6 2019/2020 A 6 2020/2021 A 6 2021/2022 A 6 2022/2023 A 6 2023/2024 A 6 2024/2025 A 6 TOTALE 70

Altri punti per la continuità nel Comune

Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità. Quindi nel caso del docente X, ci sono ulteriori 3 punti di continuità del servizio prestato nel comune per avere tre anni di servizio continuativi svolto nella scuola B del medesimo comune della scuola A.

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Graduatorie di istituto: il punteggio della continuità

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