La Tecnica della scuola, 12.2.2025.

Graduatorie d’istituto, le precedenze che escludono un docente, le esigenze di famiglia nel determinare il “perdente posto”, il calcolo del servizio pre-ruolo.

Alla luce delle novità introdotte dal CCNI 2025/28, facciamo chiarezza sulla procedura per la formulazione delle graduatorie interne di istituto e sulla corretta attribuzione del punteggio con riferimento al servizio di ruolo, pre-ruolo e diverso ruolo, alla continuità nella stessa scuola e nel comune e alle esigenze di famiglia nonché ai titoli.

Sono possibili numerosi esempi di calcolo del punteggio, i termini da rispettare, come graduare i docenti e le precedenze previste.

Quali sono le precedenze che escludono un docente dalla graduatoria interna d’istituto?

Sono esclusi dalla graduatoria i docenti che rientrano nelle precedenze indicate nell’art. 13 c. 2 del CCNI, come i non vedenti, emodializzati, disabili, coloro che assistono un familiare disabile. Tuttavia, questa esclusione non è assoluta e può venir meno in caso di forte contrazione dell’organico.

Come influiscono le esigenze di famiglia nel determinare il “perdente posto”?

Le esigenze di famiglia, come il ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile o convivente di fatto, ai genitori o ai figli, attribuiscono un punteggio. Tuttavia, ai fini della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia sono valutate come esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità.

Come si calcola il servizio pre-ruolo?

Con le nuove regole introdotte dal nuovo CCNI, anche in questo caso il punteggio cambia a seconda dell’attuale ruolo di appartenenza del docente rispetto al servizio di pre-ruolo prestato. Il servizio di pre-ruolo svolto nella scuola dell’infanzia è valutato, nel triennio:

Per l’a.s. 2025/26 4 punti per ogni anno prestato,

Per l’a.s. 2026/27 5 punti per ogni anno prestato,

Per l’a.s. 2027/28 6 punti per ogni anno prestato.

.

.

.

.

.

.

.

Graduatorie di istituto, precedenze, esigenze di famiglia, servizi pre-ruolo ultima modifica: da