di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 10.2.2026.

Docenti soprannumerari nella scuola primaria, secondaria, di lingua inglese e con titolo in altra tipologia.

Con la scadenza delle iscrizioni del prossimo 14 febbraio 2026,le scuole nel determinare l’organico dell’autonomia, in relazione al numero degli alunni iscritti, confermati o trasferiti, avranno il delicato compito di aggiornare la graduatoria dei docenti soprannumerari in relazione alla tipologia di posto e alla classe di concorso.

Soprannumerari scuola primaria

Al fine di individuare i soprannumerari nella scuola primaria, i dirigenti scolastici aggiornano le graduatorie dei docenti titolari distintamente per le varie tipologie di posto, senza che l’eventuale contrazione di organico relativo a una determinata tipologia vada a compensare l’eventuale disponibilità su altra tipologia di posto.

Soprannumerari scuola secondaria

Nella scuola secondaria, prima di individuare i docenti soprannumerari, il dirigente scolastico provvede, ove possibile, a costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola di titolarità o in quelle di completamento.

Tipologia di posto

Le diverse tipologia di posto, per le quali il dirigente scolastico predispone le graduatorie d’istituto, sono i docenti di ruolo:

• Su posto comune

• Per classi di concorso

• Su posto per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria

• Su posto di educazione motoria nella scuola primaria

• Su posti di sostegno, distinti per vista, udito e psicofisici;

• Su posti a indirizzo didattico differenziato;

• Su posti di ruolo speciale in scuole speciali;

• Su posti dei centri d’istruzione per gli adulti.

Soprannumerario docente di lingua inglese

Qualora il docente per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, dovesse risultare soprannumerario, prima delle operazioni di mobilità confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa graduatoria sono individuati i docenti perdenti posto sull’organico dell’istituto.

A tal fine l’UST competente, attraverso puntuali rettifiche di titolarità, assegna ai posti comuni dell’organico i docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della lingua inglese e se interessati a rientrare sul posto di lingua inglese, nel corso dei movimenti, presentano domanda entro cinque giorni dalla dichiarazione di soprannumerarietà, richiedendo esclusivamente la scuola di titolarità.

Docente soprannumerario con titolo in altra tipologia

Il docente individuato quale soprannumerario e quindi perdente posto, qualora fosse in possesso di altra specializzazione per altra tipologia, per la quale all’interno della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa con precedenza, a domanda o d’ufficio, al trasferimento su tale posto.

Graduatorie d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari

