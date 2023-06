di Lara La Gatta, La Tecnica della scuola, 28.6.2023.

Si sta avvicinando il 4 luglio, termine che riguarda le graduatorie docenti GAE e GPS. Vediamo nel dettaglio chi sono i docenti interessati e cosa dovranno fare entro la scadenza.

Scioglimento riserve e inserimento titoli di specializzazione in GAE

Il decreto 33 del 28 febbraio 2023 contiene le indicazioni inerenti alle procedure di scioglimento delle riserve e di inserimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di didattica differenziata degli aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il MIM con nota del 13 giugno ha fatto presente che i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE possono presentare domanda di inserimento sia nella prima fascia delle graduatorie di istituto sia nelle GPS di prima e seconda fascia – e correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia – cui abbiano titolo in una sola provincia, anche diversa dalla provincia di inserimento in GAE, con esclusione delle graduatorie per le quali sono inseriti nelle GAE. Tale esclusione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione. Pertanto, qualora un aspirante risulti già iscritto a pieno titolo nelle GPS di I fascia nella medesima provincia di iscrizione in GaE e intenda sciogliere la riserva in GaE o iscriversi negli elenchi del sostegno, potrà procedere con l’invio dell’istanza, ma verrà cancellato dal medesimo insegnamento presente nelle GPS.

Fino al 4 luglio 2023 (h. 23,59), saranno disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di:

scioglimento della riserva, da parte degli aspiranti – già inclusi con riserva perché in attesa di conseguire il titolo di abilitazione – che conseguono l’abilitazione entro il termine del 30 giugno 2023;

presentazione dei titoli di riserva acquisiti entro la data del 4 luglio 2023, per usufruire dei benefici di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68;

iscrizione negli elenchi aggiuntivi del sostegno e/o dei metodi didattici differenziati degli aspiranti, già inclusi in graduatoria, che conseguono i rispettivi titoli di specializzazione entro il termine del 30 giugno 2023.

Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, di aggiornamento dei titoli di riserva, di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati devono essere rivolte alla sede territoriale dell’Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il biennio 2022/23 e 2023/24, esclusivamente in modalità telematica.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. A seguito dello svolgimento di dette operazioni preliminari, l’aspirante dovrà accedere al suddetto portale delle “Istanze on line” e compilare le istanze denominate:

Graduatorie ad Esaurimento – Domanda di inclusione a pieno titolo

Graduatorie ad Esaurimento Personale Docente – Dichiarazione Titoli di Riserva

Graduatorie ad Esaurimento Personale docente – Inclusione negli elenchi aggiuntivi del Sostegno.

Elenchi aggiuntivi prima fascia GPS

Fino alle ore 23.59 del 4 luglio 2023 sono disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze di scioglimento della riserva, ai fini dell’inclusione a pieno titolo negli elenchi aggiuntivi alle GPS di I fascia, relative ai posti comuni e di sostegno, e negli elenchi aggiuntivi dei metodi didattici differenziati, a seguito del conseguimento entro la data del 30 giugno 2023 del titolo di abilitazione e/o di specializzazione sul sostegno e/o di metodo didattico differenziato.

Gli aspiranti che sciolgono la riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella graduatoria di posto comune relativa alla scuola primaria potranno inserire anche il titolo valido per l’insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria.

La modalità per l’inoltro delle istanze è telematica, tramite POLIS. Per accedere alla compilazione occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. L’istanza è denominata “GPS-Istanza scioglimento riserva abilit. e/o special. e/o Metodi Differenziati” .

In caso di mancato conseguimento del titolo entro il 30 giugno 2023 o in mancanza di comunicazione dell’avvenuto conseguimento entro il termine del 4 luglio 2023, la riserva è sciolta negativamente con conseguente depennamento dal relativo elenco aggiuntivo.

La procedura non è destinata agli aspiranti in attesa di riconoscimento del titolo di accesso conseguito all’estero, i quali dovranno comunicare l’avvenuto riconoscimento del titolo medesimo direttamente all’Ambito territoriale competente. . . . . . . . . . . . . . .

