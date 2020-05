Graduatorie docenti e Personale ATA, Azzolina: ‘il Miur va verso la digitalizzazione’

di Claudia Scalia, Scuola in Forma, 1.5.2020

– Digitalizzazione delle graduatorie per docenti e Personale ATA:

Azzolina dice “ci stiamo lavorando col Parlamento’ –

Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina ieri è intervenuta a Rai News ed ha parlato anche di graduatorie docenti e ATA. Potete leggere il contenuto dell’intera intervista nella diretta che abbiamo seguito passo passo.

La questione delle graduatorie docenti e ATA è saltata fuori dalla domanda personale fatta al ministro Azzolina: “C’è qualcosa che lei avrebbe voluto, ma non è riuscita a fare?” La prima delle cose menzionate dal ministro è stata proprio la digitalizzazione delle graduatorie per docenti e ATA. Azzolina ha ribadito il suo rammarico per non essere riuscita ad aggiornare le graduatorie d’istituto, ricordando che è stata proprio lei a proporre la digitalizzazione e provincializzazione delle graduatorie nel decreto scuola di dicembre.

Aggiornamento graduatorie: ‘Ci stiamo lavorando’

Lucia Azzolina ha assicurato che ‘insieme al Parlamento sta lavorandoaffinché si possa procedere all’aggiornamento delle graduatorie d’istituto sia dei docenti che del personale ATA, dal momento che gli strumenti normativi a disposizione del ministero non lo rendono possibile’. L’obiettivo finale è avere una pubblica amministrazione digitalizzata, allo scopo di facilitare la vita a personale scolastico, famiglie e studenti.

Sulla sua pagina Facebook, il ministro ha poi scritto: “Abbiamo già presentato la piattaforma ai sindacati e partiamo il 5 maggio con la procedura di inserimento…In Parlamento, proprio in queste ore, si sta lavorando a una soluzione per accelerare anche la loro provincializzazione e digitalizzazione”. . . . . . . . . . .

