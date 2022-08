di Salvatore Pappalardo, La Tecnica della scuola, 11.8.2022.

Al termine delle trasformazioni delle nomine da tempo determinato a tempo indeterminato dei docenti che hanno superato positivamente il percorso annuale di formazione e prova e, la successiva prova disciplinare, secondo quanto previsto dall’art. 9 bis del decreto 73 del 25 maggio 2021, gli uffici scolastici territoriali conferiscono gli incarichi a tempo determinato per l’anno scolastico 2022/23 con modalità informatizzata.

Procedura

Accantonati i posti da destinare alla trasformazione da contratto a tempo determinato a tempo indeterminato dei docenti assunti nel 2021/2022, qualora non fosse stata effettuata la modifica del contratto, si procede al conferimento degli incarichi a tempo determinato.

Tipologie delle supplenze

supplenze annuali fino al 31 agosto sia su posto comune sia su posto di sostegno vacanti e disponibili;

sia su posto comune sia su posto di sostegno vacanti e disponibili; supplenze temporanee fino al 30 giugno per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili;

per la copertura di cattedre e posti d’insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili; supplenze temporanee con termine all’ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Sequenza delle graduatorie

Le supplenze fino al 31 agosto e fino al 30 giugno saranno conferite dall’ufficio scolastico territoriale attingendo prioritariamente dalle GAE, esaurite le quali si procede dalle GPS prima fascia e seconda fascia. Qualora dovessero risultare esaurite le tre graduatorie suddette (GAE, GPS prima e seconda fascia) la procedura prevede l’utilizzo delle graduatorie d’istituto da parte dei Dirigenti Scolastici sia per eventuali supplenze annuali o al termine delle lezioni sia per le supplenze brevi.

MAD

In caso di esaurimento delle graduatorie d’istituto, il dirigente scolastico conferisce la supplenza all’aspirante che ha manifestato la propria disponibilità e che non sia inserito in alcuna graduatoria della stessa o di altra provincia, individuandolo prioritariamente tra i docenti abilitati e i docenti specializzati; successivamente, tra coloro che hanno conseguito il titolo di studio previsto o, in ulteriore subordine, che lo stanno conseguendo.

Docenti aventi diritto alla nomina

Hanno diritto ad avere conferita la supplenza, i docenti che hanno presentato domanda finalizzata al conferimento degli incarichi con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.

Scelta delle sedi

I docenti inseriti in GAE e in GPS prima e seconda fascia entro il 16 agosto indicheranno le 150 sedi di organico relative a ciascun grado d’istruzione sia con preferenza sintetica sia analitica per la quale intendono concorre all’ottenimento della supplenza.

