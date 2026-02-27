Graduatorie GPS 2026: servizio senza titolo non è aspecifico, non dà punteggio. Ma si può recuperare. La FAQ “storica”
Graduatorie GPS per il biennio 2026/28: il Ministero dell’Istruzione e del Merito ripubblica una FAQ “storica”, importante per capire ancora una volta che il servizio svolto senza titolo (es. classico il servizio svolto alla primaria con laurea per la secondaria) non dà punteggio. Spieghiamo perché.
Il servizio specifico /aspecifico
Il chiarimento si rende indispensabile ad ogni biennio di aggiornamento perché le tabelle di valutazione titoli per ogni grado di scuola riconduce il servizio in maniera semplicistica a
- servizio specifico punteggio pieno
- servizio aspecifico punteggio dimezzato
Assunzione docenti anche senza titolo: succede spesso, molto spesso
In realtà negli ultimi anni è molto diffusa l’assunzione di personale privo di titolo per l’insegnamento nel grado apposito. Scelta necessaria quando si arriva all’interpello e quando le candidature ricevute non corrispondono al profilo ricercato.
I casi possibili sono due.
- grado infanzia e primaria: mancano maestri e maestri, per cui non è inusuale che il contratto sia stipulato con un aspirante in possesso di laurea utile solo per la scuola secondaria;
- grado secondaria: assunzione senza i CFU necessari per l’inserimento in graduatoria.
Il servizio senza titolo non dà punteggio, ma si può recuperare
Il Ministero è chiaro. Ecco la FAQ ufficiale n. 56
“È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?
Quindi la risposta da negativa diventa positiva qualora, nel frattempo, l’aspirante abbia “sanato” la propria posizione.
Esempi
- aspirante ha svolto servizio senza i CFU necessari nel 2024/25. Dopo il controllo, il suo contratto è stato risolto; se ha acquisito i CFU mancanti, potrà adesso far valere il servizio svolto;
- docente insegna alla primaria senza titolo. Per far valere questo servizio come aspecifico deve conseguire il titolo di accesso alla primaria, cioè la laurea in Scienze della formazione primaria.
GPS.Le FAQ del MIM sulla compilazione delle istanzeGraduatorie GPS 2026: servizio senza titolo ultima modifica: 2026-02-27T18:49:23+01:00 da