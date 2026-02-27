Graduatorie GPS 2026: servizio senza titolo

Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2026/2028 qualora l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.”