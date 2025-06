Graduatorie GPS, alcune FAQ

La Tecnica della scuola, 18.6.2025.

Graduatorie GPS, scioglimento della riserva elenchi aggiuntivi e scelta delle 150 preferenze.

Nell’appuntamento di oggi con la rubrica di consulenza scolastica, il prof. Lucio Ficara risponde ad alcune domande su graduatorie GPS, scioglimento della riserva elenchi aggiuntivi e scelta delle 150 preferenze.

1) Quali sono i tempi per sciogliere la riserva per l’inserimento definitivo negli elenchi aggiuntivi delle Gae e GPS 2025/2026?

L’inserimento definitivo negli elenchi aggiuntivi delle Gae con lo scioglimento della riserva per i titoli di specializzazione sostegno TFA e i titoli relativi ai metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi sarà possibile dal 16 giugno al 2 luglio per tutti coloro che avevano già chiesto l’inserimento in elenchi aggiuntivi con riserva e hanno conseguito tali titoli entro il 30 giugno 2025. Anche chi ha richiesto in elenco aggiuntivo nelle GPS potrà sciogliere la riserva per i titoli di specializzazione sostegno TFA e i titoli relativi ai metodi differenziati Montessori, Pizzigoni e Agazzi sarà possibile dal 16 giugno al 3 luglio.

.

2) Come presentare la domanda per scioglimento della riserva per il conseguimento del titolo di specializzazione sostegno TFA per inserimento definitivo in elenco aggiuntivo GPS I fascia?

La domanda di scioglimento della riserva per il conseguimento del titolo di sostegno TFA deve essere prodotto tramite area riservata POLIS, con accesso tramite SPID. Tra le istanze attive fino al 3 luglio c’è la seguente: “GPS-Istanza scioglimento riserva abilit. e/o special. e/o Metodi Differenziati El.Aggiuntivi” Da dove si procede con facilità a compilare l’azione disponibile della scelta della graduatoria di interesse, compilando la sezione A.1 e poi quella A.2.

.

3) Quando, quante e quali sono le sezioni da compilare per la scelta delle 150 preferenze per immissioni in ruolo da GPS I fascia sostegno e per le supplenze annuali da GPS?

Il periodo previsto per la compilazione delle 150 preferenze per chi è inserito in GPS o negli elenchi aggiuntivi delle GPS, potrebbe essere quello tra la fine di luglio e la prima settimana di agosto. Le sezioni da compilare sono otto e le possiamo vedere nell’immagine seguente.

.

4) Se un docente al termine del TFA prende 30 e lode, nel sistema istanze online del MIM nelle parte relativa alla votazione del titolo di sostegno da conseguire entro il 30 giugno 2025, deve dichiarare 30, che corrisponde a 100? In quanto il sistema di istanza online, non fa inserire 30 e lode”.

“La lode non è prevista! Quindi bisogna inserire 30 su 30 che corrisponde a 100”.

.

.

.

.

.

..

Graduatorie GPS, alcune FAQ

ultima modifica: da