La Tecnica della scuola, 26.2.2025.

Graduatorie interne d’istituto 2025, in che misura su 18 ore si può essere dichiarati perdente posto? Come si calcola il punteggio per i docenti di sostegno? Risponde l’esperto.

Tutte domande a cui abbiamo dato risposta nel corso della diretta della Tecnica risponde live di venerdì 21 febbraio alle ore 16,00. Ospiti gli esperti di normativa scolastica, Lucio Ficara e Salvatore Pappalardo. Diretta visibile sui canali social, Facebook e YouTube, della Tecnica della Scuola.

Gli esperti hanno spiegato come compilare la scheda, calcolare i punteggi, i tempi di pubblicazione e le modalità di reclamo delle graduatorie interne d’istituto. I docenti hanno discusso delle modifiche introdotte dal nuovo contratto collettivo nazionale integrativo, con particolare attenzione ai punteggi per anzianità di servizio, esigenze familiari e titoli. Hanno, inoltre, analizzato le tempistiche per la presentazione delle istanze e la pubblicazione delle graduatorie, nonché l’utilizzo delle graduatorie stesse per l’individuazione dei soprannumerari.

Un lettore ha domandato: “In che misura su 18 ore si può essere dichiarati perdente posto?”. Ecco la risposta del nostro esperto: “Normalmente con 9+9 ore si è considerati perdenti posto. A volte è capitato 8+10, ma è un’eccezione”.

Alla domanda di un lettore su “Cosa accade al perdente posto?”, il nostro esperto ha risposto: “Il perdente posto può presentare domanda condizionata per rientrare nella scuola per 10 anni, come previsto dall’articolo 13.2 del contratto integrativo. In alternativa, può fare domanda di trasferimento in un’altra scuola”.

Alla domanda di un altro lettore su “Come si calcola il punteggio per i docenti di sostegno?”, il nostro esperto ha risposto: “Il punteggio per il sostegno si raddoppia. Ad esempio, 3 anni di titolarità sul sostegno valgono 36 punti (3 * 12)”.

Graduatorie interne d’istituto 2025, il perdente posto

