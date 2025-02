di Roberto Bosio, InfoDocenti.it, 5.2.2025.

Aspettiamo conferme, ma da quest’anno dovrebbe cambiare qualcosa nella procedura che porta alla redazione delle graduatorie interne e quindi all’individuazione dei docenti soprannumerari.

I tempi delle graduatorie interne

I tempi per la presentazione della modulistica compilata ai fini della redazione della graduatorie interna, non dovrebbe avvenire con tempistiche a piacere delle scuole, ma secondo un calendario più preciso. Dovrebbe arrivare d’ora in poi, dopo il termine di presentazione delle domande di mobilità.

Per quest’anno scolastico dovrebbero arrivare probabilmente dopo la seconda decade di febbraio e fino ai primi di marzo. Ad aprile invece saranno individuati i soprannumerari che dovranno presentare l domanda in cartaceo all’ambito territoriale di riferimento e infine nel mese di maggio verranno pubblicati i trasferimenti e i passaggi di cattedra e di ruolo per tutte le province.

Il contenuto della modulistica da compilare

L’altra cosa da tenere presente è che cambieranno diversi punteggi nella tabella che regola la mobilità e le graduatorie interne. Per esempio è cambiato il punteggio per il preruolo, la continuità ed i figli. Dovrebbe arrivare un’ordinanza ministeriale che dovrebbe chiarire il tutto.

