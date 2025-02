dalla Gilda degli insegnanti di Caserta, 23.2.2025.

Con il nuovo Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) per la mobilità 2025/2028, ci sarà una rivoluzione nei punteggi per le graduatorie interne di istituto. Questi punteggi saranno fondamentali per individuare i docenti perdenti posto e per assegnare le cattedre orario esterne (COE) ex novo, sia all’interno dello stesso comune che al di fuori del comune di titolarità.

Le graduatorie di istituto dovranno essere redatte entro 15 giorni dalla scadenza delle domande di mobilità.

Inizialmente, queste graduatorie serviranno solo per individuare i docenti perdenti posto, ma se aggiornate entro i primi di settembre 2025, potranno essere utilizzate anche per decidere chi occuperà una COE ex novo.

Tutti dovranno presentare istanza

In passato, i docenti titolari da anni in una scuola aggiornavano la loro posizione facilmente.

Con il nuovo CCNI 2025/2028, i punteggi cambieranno retroattivamente per il servizio di anzianità pre-ruolo, la continuità del servizio nella scuola di titolarità e il punteggio per i figli di età inferiore ai 6 anni o tra 6 e 18 anni.

Di conseguenza, tutti i docenti, anche quelli storici, dovranno presentare la scheda dei punteggi, suddivisa in tre parti:

Anzianità del servizio Esigenze di famiglia Titoli generali

Ogni punteggio dichiarato dovrà essere autocertificato tramite allegati specifici: allegato D (anzianità del servizio), allegato F (continuità del servizio nella scuola di titolarità e nel comune di titolarità), dichiarazione delle esigenze di famiglia e dichiarazione di tutti i titoli culturali dichiarati nella scheda.

Le novità sui punteggi

La prima novità riguarda l’anzianità del servizio preruolo. Ogni anno di servizio svolto vale 4 punti nell’anno scolastico 2025/2026, 5 punti nell’anno scolastico 2026/2027, 6 punti nell’anno scolastico 2027/2028 .

Ecco come si calcola con le nuove regole per un docente che ha 5 anni di servizio preruolo nella scuola secondaria di II grado :

Servizio preruolo nello stesso grado di istruzione di titolarità : 2025/2026: 20 punti 2026/2027: 25 punti 2027/2028: 30 punti

: Servizio preruolo in un grado diverso:

Per titolare ruolo infanzia il preruolo primaria PUNTI 3 annui

Il preruolo secondaria I o II grado PUNTI 3 per i primi 4 anni

PUNTI 2 per i successivi

Per titolare ruolo primaria il preruolo infanzia PUNTI 3 annui

Il preruolo secondaria I o II grado PUNTI 3 per i primi 4 anni

PUNTI 2 per i successivi

Per titolare ruolo secondaria I grado

il preruolo secondaria II grado PUNTI 3 annui

Il preuolo infanzia/primaria PUNTI 3 per i primi 4 anni

PUNTI 2 per i successivi

Per titolare ruolo secondaria II grado

il preruolo secondaria I grado PUNTI 3 annui

Il preruolo infanzia/primaria PUNTI 3 per i primi 4 anni

PUNTI 2 per i successivi

Con relativo raddoppio del punteggio per il docente titolare sul sostegno se il servizio preruolo è stato svolto su sostegno ed in possesso di specializzazione

Un’altra novità è il punteggio della continuità del servizio nella scuola di titolarità:

Nello specifico, per il servizio di ruolo prestato, ininterrottamente, negli ultimi tre anni scolastici, nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti punti 12; per ogni ulteriore anno entro il quinquennio punti 5; per ogni ulteriore anno oltre il quinquennio punti 6. In sostanza, per il servizio svolto secondo quanto detto:

dopo i primi tre anni sono attribuiti punti 12 ;

sono attribuiti ; poi per ulteriori due anni punti cinque ogni anno;

ogni anno; dal sesto anno in poi punti sei ogni anno.

TABELLA PUNTEGGIO CONTINUITA’ MOBILITA’ VOLONTARIA

ANNI DI CONTINUITA’ PUNTEGGIO 3 12 4 17 5 22 6 28 7 34 8 40 9 46 10 52 11 58 12 64 13 70 14 76 15 82 16 88 17 94 18 100 19 106 20 112 21 118 22 124 23 130 24 136 25 142

TABELLA PUNTEGGIO CONTINUITA’ DEL SERVIZIO PER MOBILITA’ DI UFFICIO

Per quanto riguarda invece la mobilità d’ufficio e quindi anche per le graduatorie interne per l’individuazione dei perdenti posto, il punteggio minimo di partenza per la continuità di servizio è di 4 punti e non più 12 come per la mobilità a domanda volontaria. Questo vuol dire che se un docente, escluso l’anno in corso, ha insegnato in una stessa scuola a partire dall’anno 2023-2024, ha già il diritto subito al riconoscimento di 4 punti sia per la mobilità d’ufficio, sia nelle graduatorie interne di Istituto.

Bisogna sapere che per quanto attiene la mobilità d’ufficio, quindi anche ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario, viene valutata con un punto per anno scolastico, in aggiunta alla continuità sulla scuola, anche la continuità di servizio nella sede (Comune) di attuale titolarità non coincidente con l’attuale scuola di titolarità.

ANNI DI CONTINUITA’ PUNTEGGIO 1 4 2 8 3 12 4 17 5 22 6 28 7 34 8 40 9 46 10 52 11 58 12 64 13 70 14 76 15 82 16 88 17 94 18 100 19 106 20 112 21 118 22 124 23 130 24 136 25 142

Infine, cambia anche il punteggio per l’esistenza dei figli:

Minori di 6 anni: 5 punti per ogni figlio

Tra 6 e 18 anni: 4 punti per ogni figlio

Graduatorie interne: le novità sui punteggi preruolo, continuità ed esigenze di famiglia

