di Luigi Rovelli, Scuola in Forma, 25.4.2022.

Aggiornamento GPS, il Ministero dell’Istruzione sta per pubblicare l’Ordinanza che regolamenterà le nuove Graduatorie Provinciali.

Aggiornamento GPS, è attesa per questa settimana l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione che darà il via alla procedura di invio delle domande su Istanze Online. La procedura avrebbe già dovuto avviarsi lo scorso 19 aprile, secondo la roadmap di Viale Trastevere, ma l’iter ha subìto uno slittamento. Solamente pochi giorni fa, infatti, il CSPI ha restituito il proprio parere favorevole alla bozza dell’Ordinanza: quindi, la pubblicazione della stessa dovrebbe avvenire già questa settimana.

Aggiornamento GPS, attesa per l’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione

Ancora non si conosce la data precisa di avvio della procedura, tale data sarà resa nota con la pubblicazione dell’O.M.: giova ricordare, comunque, che il Ministero dell’Istruzione sta accelerando al massimo le operazioni proprio per anticipare al massimo i tempi.

La piattaforma predisposta per l’invio delle domande di aggiornamento/inserimento nelle GPS dovrebbe rimanere aperta 20 giorni, anche se i sindacati hanno chiesto al Ministero un ampliamento della finestra temporale a 30 giorni.

Ricordiamo che le Graduatorie Provinciali per le Supplenze saranno valide per il prossimo biennio e verranno utilizzate, in subordine alle Graduatorie ad Esaurimento, per il conferimento degli incarichi di supplenza annuale (al 31 agosto) e per quelle sino al termine delle attività didattiche (al 30 giugno).

Domanda GPS, si sceglie una sola provincia

Come ribadito dalla bozza dell’O.M., ciascun aspirante supplente dovrà scegliere una sola provincia: chi è già inserito potrà anche decidere di cambiare provincia rispetto al precedente aggiornamento del 2020.

Per le GPS infanzia e primaria, possono iscriversi in prima fascia i docenti in possesso di abilitazione, mentre in seconda fascia potranno inserirsi gli studenti che, nell’anno accademico 2021/22, risultano iscritti al terzo, quarto o al quinto anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria, avendo assolto, rispettivamente, almeno 150, 200 e 250 CFU entro il termine di presentazione dell’istanza. Titoli d’accesso infanzia, primaria e secondaria Per quanto riguarda, invece, le GPS relative alla scuola secondaria di primo e secondo grado, possono iscriversi in prima fascia i docenti in possesso di relativa abilitazione, mentre per l’inserimento in seconda fascia servirà: laurea + 24 CFU in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017

in discipline psicopedagogiche e metodologie didattiche di cui al DM 616/2017 oppure abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017)

specifica su altra classe di concorso o per altro grado (titolo previsto dal dm 59/2017) oppure precedente inserimento nella specifica classe di concorso nelle GPS 2020 (quindi senza i 24 CFU). Qui i requisiti per l’inserimento nelle GPS sostegno prima e seconda fascia. . . . . . .

Graduatorie Provinciali per le Supplenze, in arrivo l’Ordinanza per l’aggiornamento

ultima modifica: da