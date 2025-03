Guida ai percorsi abilitanti

dalla Gilda degli insegnanti, 4.3.2025.

Una guida utile per il conseguimento dell’abilitazione .

In questi giorni il Ministero ha pubblicato i primi 2 decreti relativi all’avvio dei percorsi abilitanti 2024/25 creando confusione e disorientamento tra i diretti interessati che non hanno ben chiaro come muoversi nei meandri dei CFU necessari per il conseguimento dell’abilitazione.

Tra gli allegati, le informazioni e una guida utile a cura della Gilda degli Insegnanti.