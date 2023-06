InfoDocenti.it, 22.6.2023.

Come già anticipato, entro il 30 giugno deve essere conseguito il titolo di abilitazione/specializzazione per i posti comuni, per il sostegno e/o per i metodi differenziati.

Sarà possibile sciogliere la riserva solo ed esclusivamente attraverso Istanze online entro le ore 23.59 del 4 luglio 2023.

Chi non consegue il titolo entro il 30 giugno vede decadere lo scioglimento della riserva.

Titoli conseguiti all’estero

I titoli conseguiti all’estero, una volta riconosciuti, non devono essere comunicati attraverso questa procedura, ma vanno comunicati all’ambito territoriale di riconoscimento.

Il ministero ha pubblicato una GUIDA SU COME SCIOGLIERE LA RISERVA scaricabile qui:

Guida del Ministero per lo scioglimento delle riserve 2023/24 I fascia GPS

