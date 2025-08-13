I calendari scolastici 2025-26 del Veneto e d’Italia

dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 1.4.2025.

Comunicato stampa N° 555. Si inizia il 10 settembre 2025.

Termine delle lezioni il 6 giugno per scuole primarie, medie e superiori.

Fino al 27 giugno per l’infanzia. Tutti i calendari regionali.

Con deliberazione n. 357 del 1/04/2025 la Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico 2025/2026. Le scuole possono comunicare le variazioni al calendario esclusivamente attraverso il modulo pubblicato nello Spazio Operatori, seguendo le istruzioni riportate.

Suonerà mercoledì 10 settembre la campanella per l’inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026 per gli studenti delle scuole dell’infanzia, del primo e del secondo ciclo d’istruzione del Veneto. Lo ha stabilito la Giunta regionale, approvando nell’ultima seduta, il nuovo calendario scolastico, che definisce le giornate di lezione e quelle di sospensione delle attività didattiche.

“Un provvedimento necessario – ha spiegato l’assessore all’Istruzione Valeria Mantovan – per consentire alle istituzioni scolastiche di pianificare le proprie attività, agli enti locali di organizzare l’erogazione dei servizi di competenza e alle famiglie di essere informate per tempo sulle attività didattiche dei propri figli”.

SCUOLE DEL PRIMO E DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE

Inizio attività didattica: 10 settembre 2025.

Festività obbligatorie:

• tutte le domeniche

• il 1° novembre, solennità di tutti i Santi

• l’8 dicembre, Immacolata Concezione

• il 25 dicembre, Natale

• il 26 dicembre, Santo Stefano

• il 1° gennaio, Capodanno

• il 6 gennaio, Epifania

• il lunedì dopo Pasqua

• il 25 aprile, anniversario della Liberazione

• il 1° maggio, festa del Lavoro

• il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica

• la festa del Santo Patrono

Sospensione delle lezioni:

• da mercoledì 24 dicembre 2025 a lunedì 5 gennaio 2026 (vacanze natalizie)

• dal lunedì 16 febbraio a mercoledì 18 febbraio 2026 (carnevale e mercoledì delle Ceneri)

• da giovedì 2 aprile a martedì 7 aprile 2026 (vacanze pasquali)

• sabato 2 maggio 2026 (ponte festa del Lavoro)

• lunedì 1° giugno 2026 (ponte festa nazionale della Repubblica)

Fine attività didattica: sabato 6 giugno 2026.

SCUOLE DELL’INFANZIA

Inizio attività didattica: 10 settembre 2025.

Festività obbligatorie: come per le scuole del primo ciclo.

Sospensione delle lezioni: come per le scuole del primo ciclo.

Fine attività didattica: sabato 27 giugno 2026.

I giorni complessivi di lezione, tolti i giorni di festività nazionale e di sospensione delle attività didattiche, risultano quindi 205 per le scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado; 223 per le scuole dell’infanzia. A queste giornate andrà sottratta anche la festa del Santo Patrono nel caso in cui ricada in un giorno coincidente con le lezioni.

Le istituzioni scolastiche potranno procedere ad eventuali adattamenti del calendario scolastico per tre giorni annuali, valutando, in caso di riduzione, il recupero dei giorni di lezioni non effettuate.

Anche per il nuovo anno scolastico, inoltre la Giunta regionale ha approvato la programmazione delle “Giornate dello Sport” nei giorni 19, 20, 21 febbraio 2026, successivi alla chiusura delle scuole per le vacanze di carnevale e del mercoledì delle Ceneri. Questa iniziativa, sostenuta dalla Regione del Veneto, consente a tutte le scuole, statali e paritarie, di ogni ordine e grado, di programmare, nell’ambito della propria autonomia, eventi volti a valorizzare l’importanza dell’attività sportiva.

Il provvedimento prevede inoltre che, le Istituzioni scolastiche del territorio bellunese interessate da eventuali provvedimenti di chiusura necessari per lo svolgimento di Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina in programma dal 6 al 22 febbraio 2026 potranno, nell’ambito della propria autonomia, predisporre il recupero dei giorni di lezione non svolti attraverso le seguenti modalità:

• anticipando l’inizio delle lezioni al 1° settembre 2025;

• e/o posticipando il termine delle lezioni oltre il 6 giugno, purché entro il 30 giugno 2026;

• e/o modificando i periodi di sospensione previsti dal presente provvedimento.

“Quest’anno – continua Mantovan – si è reso necessario uno sforzo congiunto per contemperare le esigenze organizzative dei Giochi olimpici e Paralimpici Invernali e quanto stabilisce il D. Lgs. n. 297/1994 in relazione allo svolgimento delle lezioni.

Allo scopo ho fortemente voluto la costituzione di un Tavolo di coordinamento composto, oltre che da me e dalla Vice Presidente Assessore Affari legali, Lavori pubblici, Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti, dal Prefetto di Belluno, dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, dal Presidente della Provincia di Belluno, dal Presidente di ANCI Veneto, da Fondazione Milano-Cortina 2026 e da Fondazione Cortina, che consentirà di individuare le soluzioni organizzative maggiormente idonee a mitigare l’impatto dei Giochi sul territorio, con particolare attenzione ai servizi scolastici”.

I calendari nazionali

L’URP del MIM ha pubblicato una tabella di sintesi con le date di inizio e fine in ogni regione:

Calendari scolastici regionali nel dettaglio

ABRUZZO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

DELIBERA

BASILICATA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

BOLZANO

Inizio delle lezioni: 8 settembre 2025

Ognissanti: dal 25 ottobre al 2 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 22 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 16 giugno 2026

Delibera della Giunta Provinciale n. 8 del 14.01.2025

Calendario scolastico 2025/2026

CALABRIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

CAMPANIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

EMILIA-ROMAGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Delibera

FRIULI VENEZIA GIULIA

Inizio delle lezioni: 11 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte 1° maggio: 2 maggio

Ponte 2 giugno: 1° giugno

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera n. 455 del 4 aprile 2025

Scuole dell’infanzia

Scuole primarie, secondarie di primo e di secondo grado

LAZIO

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DGR 42 del 30/01/2025

Schema calendario scolastico 2025/2026

Circolare n. 0166487 del 10/02/2025

LIGURIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 11 giugno 2026

DELIBERA

LOMBARDIA

Inizio delle lezioni: 12 settembre 2025 (5 settembre la scuola dell’infanzia)

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

DELIBERA

MARCHE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

MOLISE

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

PIEMONTE

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 14 al 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

PUGLIA

Inizio delle lezioni: 16 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

Delibera

SARDEGNA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: 17 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Sa Die de sa Sardigna: 28 aprile 2026

Fine delle lezioni: 8 giugno 2026

SICILIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 23 dicembre 2025 al 7 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

TOSCANA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

TRENTO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Ognissanti: dal 31 ottobre al 1 novembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 all’8 aprile 2026

Ponte del 25 aprile: 24 aprile 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

UMBRIA

Inizio delle lezioni: 15 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 9 giugno 2026

VALLE D’AOSTA

IInizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Fiera di Sant’Orso: 30 e 31 gennaio 2026

Vacanze d’inverno: dal 16 al 18 febbraio 2026

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 6 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 10 giugno 2026

Calendario scolastico 2025/2026

VENETO

Inizio delle lezioni: 10 settembre 2025

Vacanze di Natale: dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Vacanze di Carnevale: dal 16 al 18 febbraio 2025

Vacanze di Pasqua: dal 2 al 7 aprile 2026

Ponte del 1° maggio: 2 maggio 2026

Ponte del 2 giugno: 1° giugno 2026

Fine delle lezioni: 6 giugno 2026

Delibera n. 357 del 1/04/2025

I calendari scolastici 2025-26 del Veneto e d'Italia