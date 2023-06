di Guido Ferrari, InfoDocenti.it, 12.6.2023.

Stanno per iniziare gli Esami di Stato per l’a.s. 2022/2023. Le commissioni saranno composte per metà da membri interni e per l’altra metà da membri esterni, oltre al presidente. La retribuzione è ferma ormai da tanto tempo. La retribuzione è legata dai tempi di percorrenza per raggiungere la sede in cui si è stati nominati commissari partendo dalla sede di servizio o la residenza (si considera quella più vicina).

Si utilizzano le tabelle orarie dei mezzi pubblici, prendendo il più veloce. Nel caso ci siano più mezzi da prendere si fa la somma dei tempi. Si considera la combinazione più veloce nell’arco della giornata. Per conoscere i compensi previsti per i presidenti di commissione e per i commissari di esame è possibile scaricare TABELLA.

Si ricorda che nessun compenso è previsto per gli esami della scuola secondaria di I grado, né per i presidenti né per i commissari.

I compensi per gli esami di maturità a.s. 2022/23

