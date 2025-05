I giorni di malattia a scuola

Le assenze del personale scolastico per motivi di salute sono regolate dal CCNL /scuola che ne disciplina il periodo di comporto, consistente nel tempo in cui il personale, assente dal lavoro per malattia, ha diritto alla conservazione del posto e alla relativa retribuzione diversa riguardo ai periodi di assenza.

Personale con contratto a tempo indeterminato

Il personale scolastico con contratto a tempo indeterminato per motivi di salute ha il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 18 mesi in un triennio per malattia. Il triennio va considerato sommando all’ultimo episodio morboso, le assenze per malattia verificatesi a ritroso nel triennio precedente; inoltre per gravi e documentati motivi di salute il dipendente può assentarsi per ulteriori 18 mesi, raggiungendo complessivamente un periodo di assenza pari a 36 mesi con diritto alla conservazione del posto e con una diversa retribuzione nei periodi di assenza.

Retribuzione spettante

Al personale scolastico con contratto a tempo indeterminato assente per malattia oltre alla conservazione del posto, spetta la retribuzione secondo il seguente prospetto:

• Per intero per i primi 9 mesi;

• Il 90% per i successivi 3 mesi;

• Il 50% per i successivi 6 mesi;

• Senza alcuna retribuzione per i successivi 18 mesi, in caso di gravi ed eccezionali motivi.

Periodi da non calcolare

Nel calcolo dei 18 mesi di assenza per motivi di salute non si calcolano nel computo delle assenze e sono retribuiti per intero:

• I giorni di ricovero ospedaliero;

• I day – hospital;

• I giorni per le terapie certificate

Come si calcolano i giorni di assenza nel triennio

Al fine di comprendere come calcolare i giorni di assenza nel triennio proponiamo degli esempi. Un docente che chiede, di assentarsi nel mese di maggio 2025 per due giorni dal 29 al 30 maggio, per conoscere la retribuzione spettante, deve calcolare le assenze per salute di cui ha usufruito dal 30 maggio 2025 e a ritroso fino al 30 maggio 2022/2023:

PRIMO ESEMPIO

• anno scolastico 2024/2025 assenze per motivi di salute 60 giorni pari a due mesi;

• anno scolastico 2023/2024 assenze per motivi di salute 90 giorni pari a tre mesi;

• anno scolastico 2022/2023 assenze per motivi di salute 90 giorni pari a tre mesi.

Assente per 8 mesi spetta l’intera retribuzione

SECONDO ESEMPIO

• anno scolastico 2024/2025 assenze per motivi di salute 120 giorni pari a 4 mesi;

• anno scolastico 2023/2024 assenze per motivi di salute 120 giorni pari a 4 mesi;

• anno scolastico 2022/2023 assenze per motivi di salute 32 giorni pari 1 mese e due giorni.

Assente per 9 mesi e 2 giorni (in questo caso per i due giorni richiesti, 29 e 30 maggio 2025) spetta una retribuzione al 90%.

TERZO ESEMPIO

• anno scolastico 2024/2025 assenze per motivi di salute 120 giorni pari a 4 mesi

• anno scolastico 2023/2024 assenze per motivi di salute 120 giorni pari a 4 mesi

• anno scolastico 2022/2023 assenze per motivi di salute 152 giorni pari 5 mesi e due giorni.

Assente per motivi di salute 13 mesi e 2 giorni spetta una retribuzione pari: al 100% per i primi 9 mesi; al 90% per i successivi 3 mesi e al 50% per i 32 giorni rimasti.

Personale con contratto a tempo determinato

Il personale scolastico con contratto a tempo determinato per l’intero anno scolastico (31 agosto) o fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo fino a 9 mesi in un triennio scolastico con il diritto alla retribuzione:

• Intera per il primo mese

• Al 50% nel secondo e terzo mese

• Senza retribuzione per i restanti 6 mesi.

Personale con contratto a tempo determinato stipulato dal dirigente scolastico

Il personale assunto dal dirigente scolastico per una supplenza breve ha diritto nei limiti di durata del contratto medesimo, alla conservazione del posto per un periodo non superiore a 30 giorni annuali per ciascun anno scolastico, retribuiti al 50%. Fermo restante che al suddetto personale si applicano le disposizioni che si riferiscono alle gravi patologie.

Effetti giuridici

Le assenze per malattia parzialmente retribuite non interrompono la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti.