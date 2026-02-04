La direttiva dei due ministeri parte dalla constatazione che «il compimento di gravi atti di violenza tra giovani» e «il rinvenimento di armi o di altri oggetti atti a offendere all’interno o nelle immediate vicinanze degli istituti scolastici», insieme alla «presenza di fenomeni di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti nelle aree frequentate dagli studenti», hanno mostrato come la scuola risenta «delle dinamiche di disagio, marginalità e illegalità che attraversano il tessuto sociale». In questa prospettiva, secondo il governo, diventa necessario ricorrere a «misure di controllo», con l’obiettivo di creare «contesti educativi sicuri e regolati».

Il provvedimento disegna un percorso graduale di intervento sulle «criticità» in ambito scolastico. Si parte da una valutazione della situazione a livello provinciale e, se necessario, si arriva all’inserimento temporaneo di un istituto nei “Piani di controllo coordinato del territorio” e allo svolgimento di verifiche mirate. Solo nelle «situazioni più gravi», su richiesta del dirigente scolastico e previa intesa tra le autorità coinvolte, la direttiva prevede controlli agli ingressi della scuola con metal detector portatili, «qualora ritenuto necessario per prevenire il possesso o l’introduzione di armi». Le modalità operative vengono definite in riunioni tecniche in Questura e i controlli sono svolti da operatori di pubblica sicurezza.