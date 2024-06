TuttoscuolaNews, n. 1130 del 17.6.2024.

La notizia è contenuta nell’ultima edizione (2024) del “Rapporto Almalaurea sul profilo e la condizione occupazionale dei laureati in Italia” presentato la scorsa settimana all’Università di Trieste dal consorzio interuniversitario che ormai dal 1994 raccoglie i dati relativi agli sbocchi lavorativi dei neolaureati di 82 università italiane.

Alla domanda “Saresti disposto ad accettare uno stipendio di 1.250 euro al mese?” circa il 60 per cento dei neolaureati triennali e il 66 per cento dei magistrali ha risposto negativamente.

Rispetto all’anno scorso è aumentato il numero dei neolaureati che rifiutano offerte di lavoro a quel livello di salario. Se sono disposti a emigrare, vanno all’estero, dove mediamente, dice Almalaurea, possono guadagnare circa 900 euro di più e hanno più opportunità di carriera.

Vanno capiti: 1.250 euro al mese è poco più dell’importo che fino al 2022 veniva assegnato ai beneficiari del “reddito di cittadinanza”, un salario di sopravvivenza riconosciuto (al netto di furbetti e approfittatori) alle fasce più povere e in genere meno acculturate della nostra società. Ma se con uno stipendio d’ingresso così basso la maggior parte dei neolaureati non è disponibile, quali sono gli stipendi offerti nelle varie professioni a 5 anni dalla laurea?

Negli ultimi anni sono cresciuti da 1.384 a 1.706 euro per i laureati triennali, e da 1.432 a 1.768 euro per i magistrali. Ma si tratta di un dato medio: gli informatici arrivano a 2.146 euro al mese, mentre in coda alla classifica si trovano gli insegnanti con 1.412 euro, quindi il 34% in meno rispetto agli informatici. Un livello oggettivamente basso.

Ma questa differenza di salario è solo quella di inizio carriera, poi gli insegnanti restano imprigionati nel principio (una vera e propria “gabbia” ideologica) secondo il quale, dovendo avanzare tutti – chi dedica alla professione il 101% delle energie e chi magari il 30%, chi si spende anche di sera a casa e chi ha un doppio lavoro, magari in nero – hanno un incremento minimo.

Le altre categorie – che prevedono uno sviluppo professionale in base al contributo quantitativo e qualitativo di ogni singolo (non si è tutti uguali) – beneficiano di livelli retributivi molto più alti e dinamici. E la forbice con il misero stipendio degli insegnanti si allarga sempre di più.

C’è ancora da stupirsi se a queste condizioni i laureati magistrali con lauree STEM evitano di insegnare, anche se magari in cuor loro desidererebbero farlo?

E’ la spia di un fenomeno ben noto, che non vale peraltro solo per le lauree STEM. In particolare al nord, dove il costo della vita è più alto, i giovani (e tra loro, soprattutto quelli più preparati e che potrebbero dare il maggior apporto) non sono disposti a insegnare, anche (ma non solo) per lo stipendio iniziale basso e per l’assenza di prospettive di valorizzazione e sviluppo professionale.

Quando si affronterà seriamente questo tema, che rischia di affossare qualsiasi prospettiva di miglioramento qualitativo della scuola?