I percorsi abilitanti del 2026

È atteso a giorni il decreto MUR relativo ai bandi universitari di ammissione ai percorsi abilitanti da 60/36/30 CFU per l’a.a. 2025/2026.
Alcune università hanno già pubblicato i bandi e avviato le iscrizioni anche in mancanza del decreto, fissando le date di presentazione delle domande.
I percorsi abilitanti saranno diversi:
- CORSI ABILITANTI DA 60 CFU:rivolti a coloro che possiedono un titolo di accesso per la classe di concorso o sono iscritti a una laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 CFU acquisiti (Allegato 1).
- CORSI ABILITANTI DA 30 CFU:rivolti a insegnanti con almeno tre anni di esperienza in scuole pubbliche o paritarie negli ultimi cinque anni, di cui almeno un anno specifico oppure a coloro che hanno partecipato al concorso straordinario bis (Allegato 2).
- CORSI ABILITANTI PER I VINCITORI DI CONCORSO CHE SARANNO IMMESSI IN RUOLO DAL 1.9.2025, PRIVI DI ABILITAZIONE:
- CORSI ABILITANTI DA 30 CFUrivolti ai vincitori con tre anni di esperienza (anche ITP).
- CORSI ABILITANTI DA 36 CFUrivolti ai vincitori con i 24 CFU, oppure aggiuntivi per ITP.
Procedura
L’art. 6 del DPCM del 4 agosto del 2023 ha disposto che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, entro il mese di febbraio di ogni anno, dopo aver individuato, per singola classe di concorso, il fabbisogno dei docenti per il sistema nazionale d’istruzione, per i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni e per le scuole italiane all’estero, comunichi al MUR detto fabbisogno docenti abilitati al fine di attivare i percorsi abilitanti.
Classi di concorso accorpate
Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha introdotto importanti novità per i percorsi abilitanti 2025/26, in particolare riguardo alle classi di concorso accorpate ai sensi del DM 255/2023.
Autorizzazioni MUR
Il Ministero dell’Università e della Ricerca, avuta la comunicazione, da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito, sulla necessità del numero di docenti da abilitare per ogni singola classe di concorso con proprio decreto dispone l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.
Nelle more, però, molte Università, pur in assenza del decreto autorizzativo, hanno pubblicato i bandi e provveduto ad acquisire anche le iscrizioni fissando data di scadenza della domanda.
In assenza del decreto ministeriale, è quindi opportuno evidenziare che:
- i posti indicati nei bandi non sono definitivi e possono subire variazioni;
- le classi di concorso di nuova attivazione, per le quali è stato richiesto un nuovo accreditamento, potrebbero non essere attivate.
Alla luce di tali elementi, si ritiene che la pubblicazione del Decreto Ministeriale sia ormai prossima, anche in considerazione del vincolo temporale che impone la conclusione dei percorsi entro il 30 giugno 2026.
Iscrizione in GPS
Poiché fra le novità annunciate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, vi è l’anticipazione dei tempi in merito all’emanazione dell’O.M. per l’aggiornamento delle GPS, è auspicabile che siano anticipati anche i tempi di comunicazione al MUR per l’avvio dei percorsi abilitanti al fine di consentire ai docenti ammessi alla frequenza dei percorsi abilitanti, di:
- Potersi iscrivere con riserva nelle GPS di prima fascia;
- Conseguire l’abilitazione entro il 30 giugno del 2026;
- Sciogliere la riserva entro i primi giorni di luglio 2026.
I corsi delle Università
- VENETO: Università degli studi di Padova – Università degli Studi di Verona – Università degli Studi di Venezia
- ABRUZZO: Accademia di Belle Arti L’Aquila – Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI – PESCARA – Università dell’Aquila
- CALABRIA: Conservatorio Statale di Musica Tchaikovsky – Università della Calabria –
- CAMPANIA: Università Federico II – BANDO Percorsi per vincitori di concorso scadenza ore 14:00 del 16 gennaio 2026 – Università di Napoli L’Orientale – Link Campus University – La pagina – IL BANDO – Università Salerno – L’avviso –
- EMILIA ROMAGNA: Università degli Studi Cattolica del Sacro Cuore – La Pagina – Università di Ferrara – La Pagina – Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA –Università degli Studi di Ferrara – Università degli Studi di Parma
- FRIULI VENEZIA GIULIA: Università degli studi di Trieste Il bando – dalle ore 13.00 di martedì 20 gennaio 2026ventro il termine perentorio delle ore 13.00 di lunedì 26 gennaio 2026 – Università degli Studi di Udine
- LAZIO: UniRoma3 – La pagina – Università degli Studi La Tuscia – La pagina – Università degli Studi Link BANDO scadenza 15 gennaio 2026 – LUMSA – Università Tor Vergata –Università degli studi di Cassino – Conservatorio Latina manifestazione di interesse – Accademia di Belle Arti leg. ricon. Lorenzo da Viterbo di VITERBO – La Pagina –
- LIGURIA: Università degli Studi di Genova – La pagina –
- LOMBARDIA: Università degli Studi di Milano – La pagina – iL Bando – domanda dal 13 gennaio 2026 (ore 15.00) al 23 gennaio 2026 (ore 15.00) – Università degli studi di Bergamo – La pagina – Università degli Studi INSUBRIA Varese Como – IL BANDO – dalle ore 12:00 dell’8 gennaio 2026 sino alle ore 12:00 del 20 gennaio 2026 – Università degli Studi di Pavia a causa del ritardo ministeriale nell’emanazione del decreto attuativo relativo ai Percorsi di Formazione iniziale degli Insegnanti aa 2025/2026, la pubblicazione del bando di iscrizione dell’Università di Pavia è stata posticipata a data da destinarsi. – Università Milano-Bicocca: La pagina – il BANDO, scadenza 15 gennaio 2026 ore 12 – prorogato alle ore 12:00 del giorno 23 gennaio 2026.
- MARCHE: Università di Camerino – La pagina – Università degli Studi di Macerata – La pagina – Università degli Studi di Urbino – La pagina – Conservatorio di Musica Gioachino Rossini di Pesaro – La pagina
- MOLISE: UNIMOL: La pagina –
- PIEMONTE: Università degli Studi di Torino – La pagina –
- PUGLIA: Università degli Studi di Bari Aldo Moro – La pagina – Università degli Studi di Foggia – La pagina – Università del Salento – La pagina –
- SARDEGNA: Università degli Studi di Sassari
- SICILIA: Università di Catania – Avviso prossima emanazione bandi – Università degli studi di Palermo – La pagina –
- TOSCANA: Università degli Studi di Firenze – Università degli studi di Pisa – Università degli Studi di Siena – Università per Stranieri di Siena -Il bando di ammissione al III ciclo dei corsi di formazione iniziale e abilitazione per la scuola secondaria di 60/30/36 cfu è di imminente pubblicazione. Compila il modulo per ricevere aggiornamenti
- TRENTINO : Università degli studi di Trento – La pagina – il BANDO – domanda dalle ore 9.00 di lunedì 22 dicembre 2025 ed entro e non oltre le ore 12.00 di lunedì 12 gennaio 2026
- UMBRIA: Università degli Studi di Perugia Il BANDO –
- UNIVERSITÀ TELEMATICHE: Università Telematica Pegaso – UNICUSANO Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma – E Campus – BANDO 2025/26 con proroga
Quadro normativo generale
- Decreto Legislativo 59/2017: istituzione dei percorsi abilitanti.
- D.L. n. 36/2022 (convertito in Legge 79/2022): Ha modificato la normativa per i percorsi abilitanti.
- DPCM 4 agosto 2023: Definisce i criteri, i contenuti formativi (60 CFU/CFA), l’organizzazione e le modalità di svolgimento dei percorsi, inclusi quelli abbreviati (30 e 36 CFU).
- Decreto Ministeriale n. 378 del 2/12/2024: Disciplina in dettaglio le attività di tirocinio.
