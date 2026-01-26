I percorsi abilitanti del 2026

26.1.2026.

È atteso a giorni il decreto MUR relativo ai bandi universitari di ammissione ai percorsi abilitanti da 60/36/30 CFU per l’a.a. 2025/2026.

Alcune università hanno già pubblicato i bandi e avviato le iscrizioni anche in mancanza del decreto, fissando le date di presentazione delle domande.

I percorsi abilitanti saranno diversi:

CORSI ABILITANTI DA 60 CFU: rivolti a coloro che possiedono un titolo di accesso per la classe di concorso o sono iscritti a una laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 CFU acquisiti (Allegato 1).

rivolti a coloro che possiedono un titolo di accesso per la classe di concorso o sono iscritti a una laurea magistrale a ciclo unico con almeno 180 CFU acquisiti (Allegato 1). CORSI ABILITANTI DA 30 CFU: rivolti a insegnanti con almeno tre anni di esperienza in scuole pubbliche o paritarie negli ultimi cinque anni, di cui almeno un anno specifico oppure a coloro che hanno partecipato al concorso straordinario bis (Allegato 2).

rivolti a insegnanti con almeno tre anni di esperienza in scuole pubbliche o paritarie negli ultimi cinque anni, di cui almeno un anno specifico oppure a coloro che hanno partecipato al concorso straordinario bis (Allegato 2). CORSI ABILITANTI PER I VINCITORI DI CONCORSO CHE SARANNO IMMESSI IN RUOLO DAL 1.9.2025, PRIVI DI ABILITAZIONE:

CORSI ABILITANTI DA 30 CFU rivolti ai vincitori con tre anni di esperienza (anche ITP).

rivolti ai vincitori con tre anni di esperienza (anche ITP). CORSI ABILITANTI DA 36 CFUrivolti ai vincitori con i 24 CFU, oppure aggiuntivi per ITP.

Procedura

L’art. 6 del DPCM del 4 agosto del 2023 ha disposto che il Ministro dell’Istruzione e del Merito, entro il mese di febbraio di ogni anno, dopo aver individuato, per singola classe di concorso, il fabbisogno dei docenti per il sistema nazionale d’istruzione, per i percorsi d’istruzione e formazione professionale delle regioni e per le scuole italiane all’estero, comunichi al MUR detto fabbisogno docenti abilitati al fine di attivare i percorsi abilitanti.

Classi di concorso accorpate

Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha introdotto importanti novità per i percorsi abilitanti 2025/26, in particolare riguardo alle classi di concorso accorpate ai sensi del DM 255/2023.

Autorizzazioni MUR

Il Ministero dell’Università e della Ricerca, avuta la comunicazione, da parte del Ministro dell’Istruzione e del Merito, sulla necessità del numero di docenti da abilitare per ogni singola classe di concorso con proprio decreto dispone l’avvio dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale e di abilitazione dei docenti di posto comune, delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Nelle more, però, molte Università, pur in assenza del decreto autorizzativo, hanno pubblicato i bandi e provveduto ad acquisire anche le iscrizioni fissando data di scadenza della domanda.

In assenza del decreto ministeriale, è quindi opportuno evidenziare che:

i posti indicati nei bandi non sono definitivi e possono subire variazioni;

e possono subire variazioni; le classi di concorso di nuova attivazione, per le quali è stato richiesto un nuovo accreditamento, potrebbero non essere attivate.

Alla luce di tali elementi, si ritiene che la pubblicazione del Decreto Ministeriale sia ormai prossima, anche in considerazione del vincolo temporale che impone la conclusione dei percorsi entro il 30 giugno 2026.

Iscrizione in GPS

Poiché fra le novità annunciate dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, vi è l’anticipazione dei tempi in merito all’emanazione dell’O.M. per l’aggiornamento delle GPS, è auspicabile che siano anticipati anche i tempi di comunicazione al MUR per l’avvio dei percorsi abilitanti al fine di consentire ai docenti ammessi alla frequenza dei percorsi abilitanti, di:

Potersi iscrivere con riserva nelle GPS di prima fascia;

Conseguire l’abilitazione entro il 30 giugno del 2026;

Sciogliere la riserva entro i primi giorni di luglio 2026.

I corsi delle Università

Quadro normativo generale

I percorsi abilitanti del 2026

