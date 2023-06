di Antonio Antonazzo, InfoDocenti.it, 3.6.2023.

Pubblichiamo i posti rimasti vacanti dopo la mobilità che potenzialmente potrebbero essere quelli disponibili per le immissioni in ruolo.

Si deve tener presente:

L’accantonamento di un numero di posti da destinare ad eventuali nomine sul contingente dello straordinario bis non assegnate lo scorso anno scolastico

Suddivisione al 50% dei posti tra le GAE e le graduatorie di merito ordinarie o straordinarie che siano per la scuola secondaria l’ordine è il seguente

vincitori del concorso ordinario del 2016 (su tutti i posti derivanti dal 50% dei disponibili) il 60% dei posti non assegnati alle GM del 2016, viene destinato sia ai vincitori che agli idonei del concorso del 2018 i posti che residuano dallo scorrimento delle graduatorie del 2018, sommati al 40% dei posti non assegnati alle graduatorie del 2016 e ai posti residuati dalle GAE, vengono quindi suddivisi al 50% tra le graduatorie dei concorsi (ordinario e straordinario) del 2020 i posti che rimangono non assegnati alla fine dei primi 3 punti rimangono disponibili per le procedure straordinarie di quest’anno (I fascia GPS sostegno + futuro concorso straordinario)

Per le classi di concorso STEM si ha una piccola variante che prevede

a) vincitori STEM 2020

b) vincitori STEM 2021

c) idonei STEM 2020

d) idonei STEM 2021

Per la primaria/infanzia la procedura è simile tenendo conto che per loro non è prevista una % del 60% :

a) vincitori concorso 2016

b) idonei del concorso straordinario 2018 (sul 50% dei posti residuati dal 2016 + il 50% dei posti delle GAE)

c) vincitori ed idonei concorso 2020 (sul 50% dei posti residuati dal 2016 + il 50% dei posti residuati dalle GAE)

d) i posti residuati saranno disponibili per le procedure straordinarie di quest’anno

