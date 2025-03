I posti disponibili per la mobilità

Informazione scuola, 28.3.2025.

Mobilità docenti 2025: come vengono assegnati i posti per il prossimo anno scolastico.

La mobilità docenti 2025 è un tema di grande interesse per gli insegnanti che hanno presentato domanda di trasferimento entro il termine del 25 marzo scorso. In vista del nuovo anno scolastico 2025/26, l’attesa per conoscere gli esiti dei movimenti, previsti per il 23 maggio, cresce di giorno in giorno. Ma quali sono i posti realmente disponibili e come vengono assegnati? Facciamo chiarezza sulle fasi del processo e sulle percentuali di distribuzione.

Le fasi della mobilità docenti 2025

Il processo di mobilità per i docenti si articola in tre fasi principali, ognuna con caratteristiche e priorità specifiche:

1. Prima Fase: Trasferimenti all’interno dello stesso comune.

2. Seconda Fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia.

3. Terza Fase: Mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Le prime due fasi coprono il 100% delle disponibilità iniziali, mentre la terza fase si applica solo al 50% dei posti rimasti liberi dopo le prime due operazioni. Questo 50% è ulteriormente suddiviso in due parti uguali: il 25% è destinato ai trasferimenti interprovinciali e il restante 25% ai passaggi di ruolo o cattedra.

Come vengono ripartiti i posti disponibili

Un aspetto fondamentale da considerare è che il restante 50% dei posti vacanti, dopo le prime due fasi, è riservato alle immissioni in ruolo. Questo significa che ogni posto dispari, per l’anno scolastico 2025/26, sarà assegnato alla mobilità, seguendo un criterio di rotazione.

L’articolo 8 del CCNI 2025/28 ci indica quali posti sono disponibili per la mobilità docenti 2025/26 e quali invece non possono essere utilizzati. Nello specifico: “1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, dalle effettive vacanze risultanti all’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e sui posti vacanti e disponibili dell’organico dell’autonomia comunicati a cura dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali. 2. Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità: a) le cattedre ed i posti, istituiti ex novo per l’organico dell’autonomia di ciascun anno scolastico e sprovvisti di personale titolare;

b) le cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione dei dati al sistema medesimo;

c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato. Sono altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia”. Quali, invece, i posti non disponibili? Si tratta delle cattedre e dei posti la cui vacanza non sia stata trasmessa al sistema informativo entro il termine fissato dalle apposite disposizioni ministeriali. Per i docenti interessati a cambiare sede o ruolo, è essenziale comprendere come questa percentuale influenza le possibilità di ottenere il trasferimento desiderato. La trasparenza del processo e la chiarezza sui criteri di assegnazione rappresentano elementi fondamentali per garantire equità e soddisfazione tra gli insegnanti.

Cosa aspettarsi il 23 maggio

La data del 23 maggio sarà decisiva per i docenti in attesa di conoscere l’esito della propria domanda. Solo allora sarà possibile sapere se la richiesta di trasferimento è stata accolta e, in caso affermativo, quale sarà la nuova sede assegnata.

Nel frattempo, è importante rimanere aggiornati sulle comunicazioni ufficiali del Ministero dell’Istruzione e tenere sotto controllo eventuali modifiche o aggiornamenti relativi alla mobilità docenti.