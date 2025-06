di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 2.6.2025.

Il 3 giugno esiti della mobilità del personale ATA,

invece mercoledì 4 giugno saranno visibili tutte le commissioni degli esami di Stato.

Tra domani e dopodomani due importanti appuntamenti che coinvolgeranno le scuole di tutta Italia. Il martedì 3 giugno, nella mattinata, saranno resi pubblici gli esiti della mobilità 2025/2026 del personale Ata, mentre per mercoledì 4 giugno, sarebbe stato previsto dal MIM, la pubblicazione dei nominativi dei presidenti e commissari esterni dell'esame di Stato della scuola secondaria di II grado.

Esiti mobilità ATA 2025/2026

È bene ricordare che la procedura della mobilità del personale ata è iniziata con la presentazione dell’istanza online, prevista dal 14 marzo 2025 al 31 marzo 2025. Successivamente al 31 marzo 2025, gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero sono stati portati a termine entro il 12 maggio 2025.

Gli esiti della mobilità saranno pubblicati martedì 3 giugno 2025 durante la mattinata. L’aspirante potrà verificare l’esito della mobilità attraverso l’app IO, oppure accedendo con SPID su Istanze online, “Altri Servizi” e “mobilità in organico di diritto-personale ATA”. L’esito del risultato dovrebbe arrivare anche tramite mail indicata dall’aspirante nel proprio profilo di Istanze online.

Commissioni esami di Stato 2024/2025

Per quanto concerne invece la pubblicazione delle Commissioni degli esami di Stato della scuola secondaria di secondo grado, per conoscere i nomi dei Presidenti e commissari esterni associati alle singole commissioni, la data prevista dal MIM è mercoledì 5 giugno.

È bene ricordare che la riunione preliminare per l’inizio della procedura dell’esame di maturità è fissata per lunedì 16 giugno alle ore 8,30.

Nel 2025 l’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione si svolge secondo il decreto legislativo 62 del 13 aprile 2017.

La prima prova di Esame ha inizio mercoledì 18 giugno 2025 alle 8:30, si tratta della prova scritta di italiano.

Il giorno successivo, giovedì 19 giugno 2025 alle ore 8:30, sarà svolta la seconda prova scritta, anch’essa nazionale come la prova di Italiano, su una o più delle discipline che caratterizzano il corso di studi, per esempio al Liceo Scientifico sarà una prova di matematica.

Vi è poi il colloquio che si svolge in chiave pluri e interdisciplinare per valutare la capacità dello studente di cogliere i nessi tra i diversi saperi e accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale del candidato.

Nel colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO); dimostra, inoltre, di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dal documento del Consiglio di classe.

Chi saranno i commissari?

La commissione è composta da sei docenti e un presidente. Di questi, tre commissari sono interni – cioè insegnanti già conosciuti dagli studenti – e sono già stati nominati, qui ndi i ragazzi conoscono già chi dei loro prof li accompagnerà in queso percorso. Gli altri tre, insieme al presidente, sono esterni. È proprio su questi nomi che si concentra l’attenzione: gli studenti sperano in commissari esterni “ragionevoli”, equilibrati e, soprattutto, non eccessivamente severi o fuori contesto.

Nelle settimane che precedono la pubblicazione delle commissioni, prevista tra la fine di maggio e l’inizio di giugno, tra i maturandi cresce il fermento: gruppi social, chat di classe e forum online si riempiono di voci, indiscrezioni, “liste” presunte e ricerche sul passato dei commissari. I ragazzi vogliono capire chi avranno davanti, quali potrebbero essere le domande più frequenti e come orientare lo studio.

Dove saranno pubblicati i nomi dei commissari?

L’anno scorso i nominativi dei commissari esterni sono stati resi noti il 5 giugno.

Come negli anni passati, anche nel 2025 dovrebbe essere messo a disposizione un motore di ricerca per individuare la commissione della scuola di interesse.

Contestualmente saranno anche stabilite le associazioni tra Presidenti e commissioni d’esame.

Per la Maturtà 2024 il motore di ricerca era raggiungibile a questo link, che probabilmente sarà aggiornato al 2025.

Chi sono i Presidenti?

Dal 13 maggio scorso gli USR hanno pubblicato gli elenchi regionali dei presidenti.

