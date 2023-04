dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 23aprile 2023.

IL 9 MAGGIO

SCADE IL TERINE PER FIRMARE LA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

DI INIZIATIVA POPOLARE REDATTA

DAL COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE

PER LIMITARE I DANNI DELL’AUTONOMIA DIFFERENZIATA.

INVITIAMO TUTTE E TUTTI A FIRMARE ON LINE.

DOBBIAMO RAGGIUNGERE E SUPERARE LE 50.000 FIRME CON LO SPID

Mancano pochissimi giorni per raggiungere il numero necessario per poter presentare in Parlamento la proposta di iniziativa popolare stilata dal Coordinamento per la Democrazia Costituzionale che ha come obiettivo la modifica dell’art 116, comma 3 e 117 commi 1,2 e 3 della Costituzione. Per visionare i contenuti della proposta Vi invitiamo a consultare la pagina web:

https://www.coordinamentodemocraziacostituzionale.it/raccolta-firme-proposta-di-legge

La Gilda degli Insegnanti appoggia l’iniziativa insieme a Flc-Cgil e Uil.

L A SCUOLA DELLA REPUBBLICA NON PUO’

ESSERE FRAMMENTATA IN 20 REGIONI

CON LE INEVITABILI SPINTE A PROCESSI DI PRIVATIZZAZIONE TERRITORIALE.

FIRMATE, PER FAVORE.

DI SEGUITO DIAMO LE ISTRUZIONI PER PROCEDERE ALLA FIRMA DIGITALE CON LO SPID CHE HA VALORE COME FIRMA APPOSTA DI FRONTE A PUBBLICO UFFICIALE.

Gilda degli Insegnanti della Provincia di Venezia

Il 9 maggio scade il termine: FIRMATE SUBITO!

