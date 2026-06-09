di Viola Giannoli, la Repubblica, 8.6.2026.

Può essere un video sportivo, una tesina interdisciplinare, una foto dal volontariato, una relazione su un’esperienza scolastica: racconta il meglio di sé stessi o come si è cambiati. Ma non è obbligatorio e non è materia dell’orale.

Diciamolo subito: il capolavoro non è per forza un’opera d’arte. E non è obbligatorio, ma aiuta. Non sarà oggetto di colloquio alla maturità, ma serve come biglietto da visita, soprattutto per i commissari esterni che si trovano davanti studenti come i loro, ma sconosciuti.

Si tratta dei migliori lavori – compiti, temi, tesine, video, attività multimediali, conquiste sportive, spettacoli e via dicendo – selezionati dagli studenti, caricati e archiviati online sulla piattaforma Unica del ministero dell’Istruzione e accompagnati da eventuali riflessioni relative al percorso svolto o agli stessi capolavori realizzati.

In poche parole è una autonarrazione del percorso di crescita durante gli anni delle superiori.

Un esempio: una foto di una giornata di volontariato in una mensa per i fragili accompagnato da una breve relazione. Oppure: un video di una partita di tennis agonistico allegato a un racconto di come da uno svantaggio si è riusciti a vincere. Ancora: una tesina interdisciplinare.

Il Capolavoro si trova dentro l’E-Portfolio di ogni studente e studentessa: uno strumento digitale che raccoglie tutte le informazioni sul percorso scolastico degli studenti, sulle competenze maturate negli anni e sulle esperienze formative svolte. E che dovrebbe, dunque, favorire l’orientamento aiutando ragazzi e ragazze a compiere le scelte più in linea con le proprie attitudini e aspirazioni.

L’E-Portfolio è strutturato in cinque sezioni: “Percorso di studi”, “Sviluppo delle competenze”, “Autovalutazione”. “Documenti” e, appunto, “Capolavoro”.

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Il “Capolavoro” della maturità: come funziona e a cosa serve

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