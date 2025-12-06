Il Codice di comportamento docenti

di Anna Maria Di Falco, La Tecnica della scuola, 5.12.2025.
Codice di comportamento docenti, esiste? Quali regole deve seguire il personale scolastico? La guida
Il Codice Disciplinare per i dipendenti pubblici è l’insieme delle norme che definiscono i doveri del lavoratore, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni.
Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come rimodulato dal D.P.R. 81/2023, “Regolamento concernente modifiche al DPR 62/2013”, introduce importanti novità in merito all’utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione, dei social media e alla condotta e agli obblighi dei dirigenti della P.A.
La presente Guida intende fornire indicazioni al Dirigente scolastico non soltanto sulle norme riguardanti il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), ma in particolare sulle norme che afferiscono al suo ruolo dirigenziale e definiscono gli obblighi di condotta, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni.
Le norme
- Codice di comportamento (D.P.R. n. 62 del 16-04-2013)
- Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62 (GU Serie Generale n.150 del 29-06-2023) – Entrata in vigore del provvedimento: 14/07/2023
- Personale DOCENTE
- Codice Disciplinare (D.Lgs. n. 297 del 16-04-1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (s.o. G.U. n.115 del 19-05-1994))
- D.Lgs. n. 297/1994, con modificazioni ed integrazioni all’articolo 498, comma 1 (allegato al CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 19-04-2018)
- Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo (Art. 48 del CCNL triennio 2019/2021 sottoscritto il 18-01-2024)
- Personale ATA
- Codice disciplinare (allegato al CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 19-04-2018)
- Codice disciplinare (art. 22-26 del CCNL triennio 2019/2021 sottoscritto il 18-01-2024)
- Personale DIRIGENTE Area Istruzione e Ricerca
- Codice Disciplinare Personale Area Istruzione e Ricerca (di cui all’art.19 del CCNL triennio 2019/2021 sottoscritto il 07-08-2024)
- Codice Disciplinare Personale Area Istruzione e Ricerca (di cui all’art.28 del CCNL triennio 2016/2018 sottoscritto il 08-07-2019)
- La guida
