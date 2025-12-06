di Anna Maria Di Falco, La Tecnica della scuola, 5.12.2025.

Codice di comportamento docenti, esiste? Quali regole deve seguire il personale scolastico? La guida

Il Codice Disciplinare per i dipendenti pubblici è l’insieme delle norme che definiscono i doveri del lavoratore, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni.

Il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, come rimodulato dal D.P.R. 81/2023, “Regolamento concernente modifiche al DPR 62/2013”, introduce importanti novità in merito all’utilizzo delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione, dei social media e alla condotta e agli obblighi dei dirigenti della P.A.

La presente Guida intende fornire indicazioni al Dirigente scolastico non soltanto sulle norme riguardanti il personale docente e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), ma in particolare sulle norme che afferiscono al suo ruolo dirigenziale e definiscono gli obblighi di condotta, le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni.

Le norme

Il Codice di comportamento docenti

