Il consenso informato a scuola è legge

È fuori di ogni dubbio che in tal modo si limita la libertà d’insegnamento introducendo attraverso lo strumento del consenso informato il principio del primato educativo della famiglia.

L’educazione sessuo-affettiva rappresenta un ambito che fa parte delle finalità educative e formative della scuola. Si tratta di conoscenze e abilità sociali essenziali per la formazione di una cittadinanza consapevole e responsabile, che la scuola ha il dovere di promuovere tra tutti gli studenti.

Secondo i sostenitori della legge tale educazione deve essere demandata esclusivamente alla famiglia; al contrario numerose esperienze ed evidenze dimostrano come la cooperazione tra scuola e famiglia possa rafforzare l’azione educativa, senza per questo mettere in discussione né il compito educativo delle famiglie né l’autonomia delle istituzioni scolastiche.

L’introduzione di un obbligo di consenso informato rischia pertanto di produrre una forma di censura indiretta su una pluralità di contenuti educativi già presenti nelle progettazioni curricolari, con conseguenze riduttive e negative sui processi di insegnamento e apprendimento e sulla crescita integrale degli studenti.

Pur ritenendo non condivisibile la prassi della richiesta di consenso informato preventivo per le attività di educazione sessuo-affettiva nelle scuole, nei casi in cui le circolari richiamate lo prevedano, è comunque opportuno acquisirlo, per evitare che la mancanza diventi un pretesto per contestazioni o per l’annullamento del progetto.