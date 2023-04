di Fabrizio Reberschegg, dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 16 aprile 2023.

Nella scuola si sta chiudendo (in perdita sul salario reale) il contratto 2018-21. Per il CCNL 2021-23 solo spiccioli ridicoli. Il governo attende i benefici del decremento demografico dai quali legittimare tagli o al massimo il mantenimento della spesa attuale.

Dopo tante parole e promesse elettorali da parte anche delle forze politiche che sostengono il governo Meloni è chiaro, nero su bianco, che su pubblico impiego, scuola, pensioni, e servizi pubblici si adottano le stesse ricette imposte dall’UE e indicate da Draghi. L’obiettivo è quello di ridurre il deficit/pil dal 5,6 al 4,5% – cosa che equivale a sottrarre all’economia oltre 20 miliardi – facendo crollare i salari reali dei dipendenti pubblici e la spesa della pa per gli acquisti di beni e servizi. Ugualmente si intende sposare la politica della moderazione salariale in tutti i comparti. In questo senso si deve leggere il diniego a qualsiasi proposta di salario minimo orario, di concreta riforma delle pensioni e di rafforzamento della sanità pubblica.

Nella scuola si sta chiudendo (in perdita sul salario reale) il contratto 2018-21. Per il CCNL 2021-23 solo spiccioli ridicoli. Il tutto mentre l’inflazione sta riducendo il potere d’acquisto dei salari e delle pensioni (siamo su livelli del 7,7% ufficiale, più del 10% sul paniere dei beni di prima necessità.

Nel 2026 si prevede un calo del deficit al 2,5%. Il prof. Gustavo Piga, docente di Economia politica all’Università Tor Vergata di Roma ha dichiarato al fatto quotidiano: “Siamo più realisti del re. E già nel 2024 torneremo all’avanzo primario (entrate superiori alla spesa pubblica al netto degli interessi). Parliamo di restrizioni da 80-100 miliardi su un quinquennio”.

Nel caso della scuola il governo attende i benefici del decremento demografico dai quali legittimare tagli o al massimo il mantenimento della spesa attuale. Le risorse del PNRR (digitalizzazione, edilizia, formazione…) rischiano di essere disperse in un rivolo di interventi frammentari e inutili socialmente, ma molto utili per chi vende servizi legati ai progetti.

Le categorie protette dal governo attuale (imprenditori e professionisti) plaudono. I grandi sindacati dichiarano la loro “insoddisfazione” e le loro “perplessità”. Ci pare troppo poco. Il segno di una resa annunciata. In altri paesi europei la situazione appare molto differente…

Il DEF conferma: zero soldi per gli stipendi del pubblico impiego e tagli alla spesa corrente, compresa la scuola.

