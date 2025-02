Informazione scuola, 9.2.2025.

Il ruolo del docente di sostegno, perno dell’inclusione scolastica.

Spesso, purtroppo, si sente parlare dei docenti di sostegno in modo superficiale, riducendo il loro ruolo a una mera funzione di “tappabuchi“. Niente di più lontano dalla realtà! Il docente di sostegno è una figura altamente specializzata, con competenze specifiche in pedagogia speciale, didattica inclusiva e psicologia dell’età evolutiva.

Il suo compito principale è quello di favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, promuovendo il loro successo formativo e il loro benessere emotivo.

Un lavoro delicato e multiforme

Il lavoro del docente di sostegno è tutt’altro che semplice e lineare. Richiede una grande capacità di ascolto, empatia, osservazione e adattamento. Ogni alunno con disabilità è un individuo unico, con bisogni specifici e potenzialità da valorizzare. Il docente di sostegno deve essere in grado di:

Comprendere a fondo le caratteristiche individuali dell’alunno: attraverso l’analisi della documentazione clinica, l’osservazione diretta e il confronto con la famiglia e gli altri specialisti coinvolti.

Elaborare un Piano Educativo Individualizzato (PEI) personalizzato: che tenga conto dei punti di forza e di debolezza dell’alunno, degli obiettivi a breve e a lungo termine, delle strategie didattiche più efficaci e delle modalità di verifica e valutazione.

Collaborare attivamente con il team docente: per condividere informazioni, strategie e materiali didattici, al fine di garantire un approccio inclusivo e coerente in tutte le discipline.

Favorire l’autonomia e l’autostima dell’alunno: incoraggiandolo a partecipare attivamente alle attività scolastiche, a esprimere le proprie opinioni e a sviluppare le proprie capacità.

Creare un clima di classe accogliente e inclusivo: promuovendo la conoscenza e l’accettazione delle diversità, contrastando ogni forma di pregiudizio e discriminazione.

Essere un punto di riferimento per la famiglia: offrendo supporto, consulenza e informazioni utili per affrontare le sfide legate alla disabilità.

Promuove l’Inclusione

È fondamentale sottolineare che il ruolo del docente di sostegno non si limita all’assistenza materiale o alla semplificazione dei compiti. Il suo obiettivo principale è quello di promuovere l’inclusione vera dell’alunno con disabilità, ovvero la sua piena partecipazione alla vita scolastica e sociale, nel rispetto delle sue peculiarità e dei suoi diritti. Valorizzare la professionalità e la formazione continua Per svolgere al meglio questo compito delicato e complesso, è essenziale che i docenti di sostegno siano adeguatamente formati e supportati.

È necessario investire nella loro formazione iniziale e continua, offrendo loro opportunità di aggiornamento professionale, supervisione e confronto con altri colleghi. Solo così sarà possibile valorizzare appieno la loro professionalità e garantire un servizio di qualità agli alunni con disabilità e alle loro famiglie.