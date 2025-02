Il docente di sostegno deve essere specializzato

Indice

Il caso dell’alunna con disabilità

La sentenza del Tribunale di Roma

Le reazioni e le richieste della Federazione First

La carenza di docenti specializzati in Italia

Implicazioni della sentenza

Il caso dell’alunna con disabilità

L’alunna, iscritta a una scuola primaria, aveva ricevuto un numero di ore di sostegno inferiore a quanto stabilito dal Piano Educativo Individualizzato (PEI). In particolare, le erano state assegnate solo 18 ore settimanali rispetto alle 22 previste dal PEI. Inoltre, l’incarico di sostegno era stato suddiviso tra due docenti: uno specializzato per 13 ore settimanali e un altro, privo del titolo specifico, per le restanti 5 ore. Questa soluzione adottata dall’istituto scolastico ha spinto i genitori della bambina a presentare ricorso, sostenendo che tale assegnazione comprometteva la qualità del percorso educativo della figlia.

La sentenza del Tribunale di Roma

Secondo quanto stabilito dal Tribunale, l’assegnazione di un docente privo di specializzazione ha rappresentato un atto discriminatorio e lesivo del diritto all’inclusione scolastica dell’alunna. Il giudice ha evidenziato come la mancata assegnazione di un insegnante qualificato abbia arrecato un danno irreparabile alla studentessa, compromettendo il suo percorso formativo e il diritto a un’educazione equa.

Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale sono stati condannati a garantire la presenza di un docente di sostegno specializzato per tutte le ore previste dal PEI. Tale decisione si basa sulla normativa vigente in materia di inclusione scolastica, che stabilisce il diritto degli studenti con disabilità a ricevere un supporto adeguato alle loro esigenze educative.

Le reazioni e le richieste della Federazione First

La Federazione First ha accolto con soddisfazione la sentenza, sottolineando l’importanza di garantire pienamente il diritto allo studio degli studenti con disabilità. L’associazione ha ribadito che la presenza di insegnanti specializzati rappresenta un elemento imprescindibile per l’inclusione scolastica e per la qualità dell’insegnamento.

Inoltre, la Federazione ha chiesto al Ministero dell’Istruzione di adottare misure preventive per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro. Tra le proposte avanzate, vi è l’adozione di un sistema più rigoroso per l’assegnazione degli insegnanti di sostegno, che garantisca che nessun docente privo di specializzazione venga assegnato a studenti con disabilità.

La carenza di docenti specializzati in Italia

Uno dei problemi principali che porta all’assegnazione di docenti non specializzati sul sostegno è la carenza di insegnanti qualificati rispetto alle cattedre disponibili. In Italia, il numero di docenti in possesso della specializzazione per il sostegno è inferiore rispetto alla domanda effettiva delle scuole. Questo problema è particolarmente evidente nelle regioni del Nord Italia, dove la difficoltà di reperire personale qualificato costringe spesso le istituzioni scolastiche ad assumere supplenti privi della specializzazione.

Questa criticità ha ripercussioni dirette sulla qualità dell’inclusione scolastica e sul diritto degli studenti con disabilità a ricevere un adeguato supporto educativo. La sentenza del Tribunale di Roma sottolinea la necessità di un intervento strutturale per incrementare il numero di docenti specializzati, migliorando la formazione e il reclutamento di personale dedicato al sostegno.

Implicazioni della sentenza

La decisione del Tribunale di Roma potrebbe costituire un precedente significativo per altri casi simili. Negli ultimi anni, infatti, il tema della carenza di docenti di sostegno specializzati è stato oggetto di numerose segnalazioni da parte delle famiglie e delle associazioni di categoria. Il problema si è acuito a causa della difficoltà di reperire personale qualificato e dell’utilizzo frequente di supplenti senza la necessaria formazione nel settore.

Questa sentenza potrebbe dunque spingere il Ministero dell’Istruzione a rivedere le proprie politiche di assegnazione del personale scolastico, rafforzando il reclutamento di insegnanti di sostegno specializzati e garantendo un’adeguata formazione a coloro che operano con studenti con bisogni educativi speciali.