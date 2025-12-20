di Lara La Gatta La Tecnica della scuola, 19.12.2025.

La nuova piattaforma per docenti e ATA: dove accedere, i dati disponibili.

A regime entro giugno 2026.

Il Ministero ha comunicato che da oggi, 19 dicembre, è disponibile il “Fascicolo digitale del personale scolastico”, la nuova piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito che consente di consultare in modo semplice e sicuro le informazioni relative al proprio percorso professionale, attraverso i dati presenti nel sistema informativo dell’istruzione.

Dove accedere

Il Fascicolo è accessibile dalla sezione Servizi del sito del MIM ed è rivolto al personale docente, al personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), agli insegnanti di religione cattolica e al personale educativo che abbiano prestato servizio presso istituzioni scolastiche.

Quali dati sono disponibili

Il servizio consente di effettuare la consultazione dei dati anagrafici e delle informazioni relative al ruolo, alla titolarità e al servizio prestato. In questa prima fase, il personale docente può inoltre accedere ai titoli conseguiti e autodichiarati nei concorsi banditi a partire dal 2020.

Entro marzo 2026 la sezione titoli sarà integrata con le informazioni in possesso dell’Amministrazione, estendendo la consultazione anche alle altre tipologie di personale.

A regime entro giugno

La piattaforma sarà progressivamente arricchita con nuove funzionalità e servizi a supporto dei lavoratori della scuola.

Il servizio, avviato in fase sperimentale, si pone l’obiettivo di entrare pienamente a regime entro giugno 2026.

Il commento del Ministro

“La scuola ha bisogno di strumenti semplici e moderni, pensati per chi vi lavora ogni giorno. Il Fascicolo digitale va in questa direzione. È un punto di partenza che ci consentirà di migliorare progressivamente i servizi e di semplificare procedure fondamentali, come quelle sulla mobilità dei docenti”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

