Il fascicolo previdenziale INPS

Fascicolo previdenziale, sia docenti che ata possono utilizzare

questo comodo servizio dell’INPS con numerosi servizi self service.

Il fascicolo previdenziale è uno strumento digitale messo a disposizione dall’INPS che consente a ogni cittadino, quindi anche ai docenti e al personale ata, di gestire e controllare la propria posizione contributiva e previdenziale. Grazie a questo servizio, il personale scolastico già andato in pensione, e anche quello che ha in atto un contratto di lavoro dipendente dall’INPS potrà utilizzare il servizio in modo facile e immediato.

Piattaforma INPS

Il fascicolo previdenziale del cittadino è una piattaforma presente nel sito dell’INPS in cui sono caricate tutte le informazioni personali, contributive e previdenziali di un utente. L’accesso avviene tramite SPID consentendo la gestione di un “Cassetto Previdenziale Cittadino”.

Questo strumento è pensato per semplificare la gestione delle pratiche previdenziali e per offrire un accesso rapido e trasparente alle informazioni personali. Ecco come si presenta il menù di gestione:

Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici

Se il dipendente ha rilevato carenze e/o inesattezze di elementi informativi nel suo Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici, può inoltrare una Richiesta Variazione Posizione Assicurativa (RVPA) via internet, utilizzando l’apposita funzione presente nel menù orizzontale. Le richieste saranno trattate dalla Sede INPS di competenza.

Può richiedere la modifica, l’inserimento o la cancellazione di periodi relativi a:

Stati di servizio

Eventuali altri servizi riconosciuti con provvedimenti di riscatto, ricongiunzioni o computo

Eventuali periodi riconosciuti con contribuzione figurativa

Le retribuzioni utili a fini pensionistici

Numerosi servizi self service

In questo sportello digitale INPS è possibile presentare domanda di pensione, gestire fondi, fare domanda di riscatto o ricongiunzioni, versare contributi, accreditare contributi figurativi, rimborsare contributi.

Ma sono veramente tanti i servizi di self service che potrebbero essere utilizzati con questa piattaforma.

Il fascicolo previdenziale INPS

