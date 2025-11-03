di Lucio Sisana, La barca e il mare, 3.11.2025.

I numeri del governo sulla scuola. Il “liceo del made in Italy” e la scuola all’ultimo posto. I molti problemi taciuti.

Il 22 ottobre il governo in carica guidato da Giorgia Meloni ha compiuto tre anni di mandato, divenendo il terzo più longevo della Repubblica italiana, oltre che essere il primo a guida femminile. Il traguardo è stato celebrato dall’esecutivo con un documento, in cui si illustra con toni assertivi e trionfalistici il lavoro svolto.

I numeri del governo sulla scuola

È interessante leggere quanto dichiarato sulla scuola tramite i seguenti dati riportati nel suddetto documento. In tre anni sono state effettuate 152.000 assunzioni, lo stipendio dei docenti entro il 2027 crescerà di 413 euro mensili lordi. Il tasso di dispersione scolastica è calato dell’1,5%, centrando l’obiettivo europeo. Una cifra molto elevata, circa un miliardo, è stata destinata agli studenti delle aree più fragili.

Le riforme attuate finora riguardano l’esame di maturità, il voto di condotta, il divieto del cellulare a scuola. Il governo ha istituito il Liceo del made in Italy, ha riformato i percorsi tecnico-professionali; ha stanziato parecchi fondi per gli ITS Academy (1,35 miliardi), per il contrasto a bullismo e cyberbullismo (28,5 milioni), per la digitalizzazione delle scuole (2,1 miliardi), per la formazione e il lavoro di tutor e orientatori (517 milioni). Infine ha introdotto la copertura Inail per tutti gli studenti e il personale. Il ministro Valditara si è detto orgoglioso di far parte di questo esecutivo.

I numeri vanno interpretati

I dati, come detto, sono ufficiali, presumibilmente veritieri, ma vanno interpretati. Il numero di nuove assunzioni è significativo, ma nell’anno scolastico corrente restano scoperte ancora molte cattedre, oltre che numerose posizioni di dirigente scolastico. È opportuno precisare che le materie più sguarnite sono matematica, fisica e sostegno (ahimé).

L’aumento retributivo indicato nel documento non è uguale per tutti, ma dipende da ruolo e anzianità; va riconosciuto lo sforzo di adeguamento del salario, ma sindacati e personale scolastico considerano gli aumenti insufficienti per recuperare il potere d’acquisto perduto, ma soprattutto per ridare dignità a una professione spesso screditata.

Il tasso di dispersione scolastica è calato costantemente negli ultimi anni (dal 13,1% del 2020 si è passati al 9,7% nel 2024); vale la pena ricordare che Il tasso di dispersione scolastica misura la percentuale di giovani tra i 18 e i 24 anni che non hanno portato a termine la scuola secondaria di secondo grado o un percorso formativo equivalente, quindi fotografa l’insuccesso scolastico dovuto a bocciature e rinunce a causa di fattori sociali, economici, culturali, personali. Constatare che ancora 1 giovane su 10 non consegue un titolo di studio superiore è motivo di preoccupazione.

Il “liceo del made in Italy”

Circa le riforme attuate, ho già scritto su questo blog riguardo al voto di condotta e alla questione cellulari, mi riservo di scrivere sull’esame di maturità. Mentre serve tempo per poter esprimere un giudizio più argomentato sulla nuova formazione professionale e sugli ITS, due parole vanno spese sul Liceo del made in Italy, un mezzo flop.

Tale liceo, voluto e approvato nel 2023 dal governo di centro-destra con un disegno di legge per la valorizzazione delle eccellenze nazionali, conta 92 sedi nel corrente anno scolastico in tutta Italia. Per comprenderne il gradimento, si confronti il dato con le attuali sedi del liceo musicale (circa 150), del liceo classico (più di 600) e del liceo scientifico (più di 1700).

La scuola all’ultimo posto. E non solo nel documento del governo

Un’ultima considerazione. Nel documento i dati sulla scuola sono inseriti nelle ultime pagine; prima si parla di lavoro, economia, infrastrutture, politica estera, difesa, sicurezza, lotte alla mafia, alle dipendenze, all’immigrazione clandestina, riforme, giustizia, fisco, sanità, agricoltura, cultura e turismo; poi, finalmente, si parla di scuola, a cui fanno seguito solo università e ricerca, politiche giovanili, Giubileo, grandi eventi sportivi, pubblica amministrazione e transizione digitale.

La posizione in un documento, pur non essendo determinante, non è banale, in quanto potrebbe esprimere il grado di considerazione dell’argomento. Consola il fatto che scuola, università e attenzione ai giovani precedano celebrazioni religiose e sportive di interesse nazionale. Forse ci si aspetterebbe un po’ più di attenzione nei confronti di un’istituzione decisiva per la formazione dei futuri cittadini. Ma oggi, in un mondo in guerra e carico di tensioni, in cui l’economia la fa da padrona, sembra che ci siano temi ben più rilevanti. E la scuola, come spesso è capitato e, temo, capiterà, deve scalare nelle classifiche e cedere il passo.

I molti problemi taciuti. Dalla edilizia scolastica all’arroganza dei genitori…

Infine, nell’autocelebrazione del governo si tacciono alcuni problemi che affliggono la nostra scuola. Vogliamo parlare dell’edilizia scolastica, rattoppata e in parte rinnovata grazie al PNRR ma ancora lontana da standard accettabili di efficienza? Vogliamo parlare degli esiti delle prove Invalsi, in calo rispetto al passato, sotto il livello base in matematica per uno studente su due e con marcate differenze regionali?

E del malessere che molti studenti della secondaria di secondo grado lamentano e che è stato al centro dell’attenzione degli psicologi sui media nella passata primavera?

Vogliamo parlare della rinuncia ormai irreversibile alla partecipazione agli organi collegiali e della sempre più marcata prepotenza e arroganza dei genitori nei confronti di docenti e dirigenti fino a forme di violenza?

Anche questa, signor ministro Valditara, è la scuola italiana, nel suo volto problematico e carente; non se lo dimentichi, per favore.

