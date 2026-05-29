Il gran caldo a scuola studenti a rischio

Proprio sul secondo punto, quello di una modifica netta del calendario scolastico, da anni va avanti un dibattito in Italia. Tra le parti in causa ci sono i genitori, che già ora si trovano per i tre mesi estivi senza l’appoggio scolastico. Un paio di settimane fa, il ministero dell’Istruzione ha stanziato 300 milioni per il Piano estate, con attività rivolte agli alunni e alle loro famiglie. L’Emilia-Romagna è la prima Regione a sperimentare un’apertura anticipata delle scuole primarie, dal 31 agosto al 14 settembre, per aiutare a conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie. Iniziative che però vanno in direzione opposta rispetto a quanto segnalato dall’Ocse, che individua un rischio crescente man mano che il caldo aumenta. A meno che, ovviamente, le strutture non siano adeguate a livello strutturale. Ma al momento l’89% delle scuole censite in Italia è completamente sprovvisto di impianto di condizionamento. E il restante 11% non è certo una ghiacciaia, spesso infatti i condizionatori si trovano in singoli ambienti come le segreterie e le sale riunioni. In aula sono più unici che rari.