di Paolo Mazzocchini, il Gessetto, 4.6.2025.

Sempre più spesso ci si accorge dell’insensatezza di idee che vengono vendute a noi insegnanti come rivoluzionarie.

Moltissimi nostri affezionati lettori, nonché colleghi appassionati ma stanchi dell’andazzo della scuola italiana, maturano opinioni e mettono a punto teorie sulla pedagogia, sulla didattica e sulle politiche scolastiche odierne. Tali idee sono sovente preferibili a quelle di coloro che mancano del tutto dell’esperienza concreta nelle classi, che invece sostiene ed anima gli scritti di molti docenti di ogni età. Ci sembra giusto e necessario valorizzare con la pubblicazione il loro sforzo analitico e teorico, spesso dimostrativo di come tra le loro file sia ancora presente quella vocazione intellettuale all’analisi della realtà che molti vogliono sopire o uccidere, nelle più varie maniere.

Leggiamo qui la sugosa riflessione di Francesco Scida sulla cosiddetta valutazione evolutiva.

Negli ultimi anni sta prendendo piede nelle scuole italiane il mantra della “valutazione evolutiva“, spinto soprattutto dai pedagoghi fuffa nei corsi di formazione e da insegnanti-influencer molto seguiti come Enrico Galiano. In sostanza, si sostiene che la media aritmetica dei voti non dica nulla del percorso effettivo dello studente e dei suoi miglioramenti nel corso dell’anno, testimoniati piuttosto dalle ultime valutazioni: il che significa, in soldoni, che se un alunno in una materia prende prima 3, poi 4, poi 5 e infine 7 il voto finale in pagella deve essere 7. Ora, atteso che per quanto mi riguarda i voti si potrebbero anche abolire tout court (ne ho parlato in un vecchio post), fintanto che si mantengono bisogna assegnarli adottando dei criteri sensati e ragionevoli. La “valutazione evolutiva” a mio avviso è una cialtronata bella e buona, è puro nonsense per almeno tre ragioni: