Il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ha annunciato che, entro fine mese, sarà pronto il Piano estivo per la scuola.

Il titolare di Viale Trastevere ha dichiarato: ‘Stiamo mettendo a punto un lavoro con gli enti locali per permettere a tutti, in particolare ai più fragili e nelle zone più difficili, di fare l’esperienza delle scuole estive‘.

Tra i punti più importanti del piano estivo per la scuola ci sarebbe il recuperodegli apprendimenti a giugno, la socializzazione e aspetti ricreativi nei mesi di luglio e agosto e l’accoglienza a settembre.

Prevista la sottoscrizione di un accordo con tutte le Regioni

Nei giorni scorsi si è svolto un incontro con le Regioni, l’Anci, l’Upi e alcuni responsabili del Ministero dell’Istruzione per discutere il piano estivo. L’assessore all’Istruzione dell’Abruzzo, Pietro Quaresimale, a questo proposito, ha sottolineato che il ministero dell’Istruzione intende sottoscrivere un accordo con tutte le Regioni per la realizzazione di attività educative da parte delle scuole nel periodo che va da giugno a settembre, secondo un calendario.

Attività estiva su base volontaria, ogni scuola sceglierà in assoluta autonomia

‘Il progetto del ministro Bianchi è in fase embrionale – ha dichiarato Pietro Quaresimale – anche se sono state già individuate le fonti di finanziamento, le risorse che verranno erogate ad ogni scuola e i criteri di suddivisione delle stesse. Per le regioni del Sud – ha aggiunto l’assessore – la quota di risorse messa a disposizione potrebbe essere più alta grazie all’utilizzo dei fondi Pon (Piano operativo nazionale) di provenienza europea. Aspettiamo la stesura finale del piano del Ministro Bianchi’.

L’assessore all’Istruzione della Regione Abruzzo ha precisato che ‘questa attività estiva è per il personale scolastico e gli studenti su base volontaria mentre, per quanto riguarda i progetti, quelle del ministero dell’Istruzione sono solo indicazioni e che ogni scuola potrà fare le scelte in assoluta autonomia’.

