Informazione scuola, 11.7.2025.

Riscatto della laurea: uno strumento per anticipare la pensione.

Il simulatore dell’INPS per il calcolo del riscatto della laurea.



Il riscatto degli anni universitari rappresenta un’opportunità interessante per chi desidera anticipare l’accesso alla pensione. Tuttavia, la convenienza di questa scelta dipende da molteplici fattori, tra cui la continuità lavorativa, l’età di inizio della contribuzione e il sistema previdenziale applicabile.

Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 può usufruire del riscatto agevolato, che prevede un costo fisso annuale di circa 5.700 euro per ogni anno di studio riscattato. Questo strumento si rivela particolarmente vantaggioso per chi ha una carriera stabile e ha iniziato a lavorare entro i 24 anni, consentendo di ridurre la vita lavorativa fino a cinque anni e di beneficiare di deduzioni fiscali.

Tuttavia, il riscatto può risultare controproducente in determinate situazioni, ad esempio per chi ha completato gli studi prima del 1996 ma ha iniziato a lavorare successivamente, rischiando di perdere i vantaggi del sistema contributivo puro.

Per analizzare la propria situazione, l’INPS offre un simulatore online che calcola costi e benefici del riscatto. In alternativa, è possibile rivolgersi a patronati e consulenti previdenziali per valutazioni personalizzate.

Il riscatto della laurea conviene?

