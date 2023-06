La rivoluzione del voto di condotta firmata dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara è pronta: cambierà il suo peso nelle valutazioni degli studenti delle scuole medie e ancor di più nelle superiori: si potrà essere addirittura «rimandati in condotta». Chi prende sei in comportamento alle scuole superiori avrà il debito in Educazione civica da recuperare a settembre. Quanto alla bocciatura per cattivo comportamento, il 5 che oggi è attribuito solo in gravi casi di violenza e reati, potrà essere dato allo studente che viola ripetutamente il regolamento di istituto. E infine aumenterà il peso del comportamento, che deve essere valutato per l’intero anno scolastico e non per il singolo quadrimestre, per l’attribuzione dei crediti della Maturità: oggi fa media come le altre materie, un voto alto potrebbe invece diventare il requisito per l’acquisizione del massimo dei crediti. Infine l’idea del ministro è di ripristinare il voto alle medie (oggi è un giudizio) e includerlo nel calcolo della media finale.